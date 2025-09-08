Pasó desapercibida, pero esta serie de misterio ha enamorado a Stephen King y está en Netflix

Una de las series que no se deben perder los seguidores de Mike Flanagan es La caída de la Casa Usher. Una ficción de terror que ha pasado un poco desapercibida después de las escalofriantes La maldición de Bly Manor, El club de medianoche o La maldición de Hill House. La serie La caída de la casa Usher llegó a la plataforma de streaming Netflix en 2023 y consta de 10 episodios. Esta original ficción es un gran homenaje al escritor Edgar Allan Poe ya que se pueden encontrar referencias a relatos tan conocidos como La caída de la casa Usher, El corazón delator o Los crímenes de la calle Morgue. En esta serie Mike Flanagan cuenta la historia del director ejecutivo de una empresa farmacéutica que se enfrenta a su pasado cuestionable y que ve como sus hijos empiezan a morir de forma misteriosa y brutal. Una serie de terror que mantiene la atención desde el primer episodio y que es perfecta para los aficionados al género de terror.

Además, la serie La caída de la casa Usher es noticia por un comentario que ha hecho en una de sus redes sociales el escritor Stephen King, con el que Flanagan mantiene una estrecha relación ya que ha adaptado sus novelas El juego de Gerald, Doctor sueño y La vida de Chuck. El conocido escritor ha comentado: «La caída de la Casa Usher (Netflix): me la perdí cuando se estrenó por una operación de cadera, pero ha valido la pena esperar. Aterradora, envolvente, con un guion ingenioso que mueve la trama… Se podría argumentar que Mike Flanagan, su director, es el Quentin Tarantino de las películas de miedo».

Hay que tener en cuenta que Mike Flanagan está preparando otra serie de terror para Prime Video basada en Carrie, otra conocida novela del escritor Stephen King y todos estamos esperando a conocer más datos sobre esta nueva producción. La caída de la Casa Usher es una serie que no te puedes perder si lo tuyo es el terror y en la que Mike Flanagan intenta reflejar la decadencia de una familia en el momento de la crisis de opiáceos en EE.UU.

¿Qué ocurre en la serie La caída de la casa Usher?

Esta serie comienza en el terrible momento en el que los seis hijos de Roderick Usher han muerto uno detrás del otro en los últimos días y en extrañas circunstancias. El patriarca de la familia, que es el dueño de una farmacéutica decide quedar con el detective que lleva investigando las supuestas acciones delictivas de su empresa, pero que nunca lo ha logrado meter en prisión. Quiere ofrecerle una confesión, contarle su historia, en su casa de infancia abandonada.

Para relatar lo que ocurrió el patriarca de la familia se remonta a su juventud. Poco a poco la serie va dando a conocer a los seis hijos Usher y nos damos cuenta de que eran unos sociópatas de libro. La serie irá relatando cómo van falleciendo uno a uno y en extrañas circunstancias.

La serie está protagonizada por los actores Bruce Greenwood y Zach Gilford que dan vida a Roderick Usher, el corrupto director ejecutivo de Fortunato Pharmaceuticals. La actriz Carla Gugino da vida a Verna, una misteriosa desconocida, las actrices Mary McDonnell y Willa Fitzgerald a Madeline Usher, la hermana gemela de Roderick, Henry Thomas a Frederick Usher, el hijo mayor de Roderick y heredero de Fortunato y Kate Siegel a Camille L’Espanaye, una de las hijas ilegítimas de Roderick, entre otros.

Los planes de Mike Flanagan

El director Mike Flanagan no para y sus seguidores podrán ver pronto otra de sus películas ya que la cinta La vida de Chuck se estrenará en nuestros cines el próximo 17 de octubre. Esta película del director de 2024 también está basada en un relato de Stephen King y está protagonizada por el actor Tom Hiddleston. Una película que obtuvo el Premio del Público en el Festival de Toronto se proyectará en octubre en el Festival de Sitges y luego llegará a las pantallas de los cine españoles.

Además, Mike Flanagan está preparando para Universal un reboot de El Exorcista que se estrenará en nuestros cines en 2026. Por ahora lo único que sabemos es que será una «versión radicalmente nueva» que se alejará de la trilogía anterior y de la película de 2023 El Exorcista: Creyente. Aunque al principio se marcó como fecha de estreno el 13 de marzo de 2026, parece ser que hay rumores de que está producción de terror puede tardar un poco más en llegar a las pantallas. Los fans de Flanagan tendrán que esperar un poco más para ver lo que se esperar que sea una vuelta de tuerca de El exorcista de Stephen King.