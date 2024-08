Ha pasado desapercibida, pero es la miniserie más emocionante de Netflix: 1 temporada de pura tensión

Los catálogos de las plataformas esconden tesoros que muchas veces han pasado desapercibidos por los usuarios. Ese es el caso de la miniserie Cadáveres (Bodies), que se estrenó en Netflix en octubre de 2023 y, aunque al principio tuvo un poco de repercusión en España y otros países, al final se quedó en el cajón de las series olvidadas. Cadáveres es una ambiciosa serie creada por Paul Tomalin en la que se combinan la ciencia ficción, suspense y thriller. Una buena opción para los que les encantan series como Dark o 1899. La serie nos traslada al principio al Londres de 2023, donde una detective decide perseguir a un sospechoso que ha visto armado. Finalmente le encuentra en un callejón. Lo extraño es que, aunque el chico la está apuntando con una pistola en el suelo hay un cadáver y la detective no ha escuchado el sonido del arma.

Esta extraña situación se repite con otros tres investigadores y en otras tres épocas diferentes. Lo curioso es que se trata de la misma víctima y el mismo callejón en 1890, 1941, 2023 y 2043. En cada una de ellas, un inspector de policía se hará cargo del caso y se encontrará con un enigma irresoluble. La serie está basada en el cómic de Si Spencer Bodies y publicada originalmente en el sello DC Cómics. Un cómic que tenía la particularidad de que en cada una de las fechas en las que se centraba había ocurrido algún acontecimiento histórico terrible.

La original miniserie Cadáveres ha sido escrita y creada por Paul Tomalin y dirigida por Marco Kreuzpaintner y Haolu Wang. Una ambiciosa serie de misterio que se rodó en el casco antiguo de Kingston upon Hull, en los barcos de Hornblower Cruises en York y en el astillero City Cruises en York, en Wilberforce House en High Street, en la Universidad de Leeds y en Little Kelham y Park Hill de Sheffield.

¿De qué trata la miniserie Cadáveres de Netflix?

Esta miniserie cuenta una historia ambientada en el Londres contemporáneo y que comienza con la detective Shahara Hasan que se encuentra con un sospechoso durante una manifestación. Al darse cuenta de que lleva un arma le persigue hasta un callejón donde el joven le apunta con su pistola. Junto a este joven hay un cadáver en el suelo, pero en ningún momento la detective ha oído el sonido de un disparo. La detective descubre que se trata de un joven asiático, Syed Tahir, y decide seguirle para saber qué es lo que está pasando. Al sentirse cosado por la detective, el joven finalmente se suicida.

Esta es una de las historias en las que se centra la serie porque lo original es que otros también investigarán el mismo crimen que ha tenido lugar en Longharvest Lan en el barrio de Whitechapel en los años 1890, 1941, 2023 y 2053. En 1941 se encontrará con la misma escena el sargento detective Charles Whiteman, en 1890 el inspector Alfred Hillinghead y en 2053 la detective Iris Maplewood. Según la sinopsis de Netflix: «Cuatro inspectores de cuatro épocas distintas encuentran el cadáver de una misma víctima en el barrio londinense de Whitechapel. Pronto se darán cuenta de que están investigando una misteriosa conspiración que abarca más de 150 años».

Los protagonistas se darán cuenta de que se han dado de bruces con un misterio que podría poner en peligro la vida de miles de personas, incluidas las suyas. ¿Qué es lo que está pasando en ese misterioso callejón del barrio de Whitechapel? Como no queremos hacer ningún spoiler, la única forma de averiguarlo es ver los 8 episodios de la serie Cadáveres en Netflix.

El reparto de esta serie de misterio

Los protagonistas de esta serie son los cuatro detectives que descubren el misterioso cadáver en diferentes épocas. La primera es Amaka Okafor que da vida a la detective Shahara Hasan en 2023, una actriz inglesa conocida por su trabajo en teatro y sus papeles en la película Greatest Days, así como en la serie de BBC One The Responder. El segundo es Jacob Fortune-Lloyd que interpreta el papel de Charles Whiteman en 1942 y al que hemos visto en series como Wolf Hall, Endeavour, Strike Back, The Power y The Great.

La actriz Shira Haas, nominada al Emmy por Unorthodox que se puede ver también en Netflix, interpreta el papel de la detective Iris Maplewood en 2053. El actor Kyle Soller, al que hemos visto en Andor, la serie del universo Star Wars , y en otras como Poldark, Brexit: The Uncivil War, Bad Education, Silent Witness y You, Me and the Apocalypse interpreta el papel de Alfred Hillinghead en 1890.

Además en el reparto de esta serie están los actores Greta Scacchi (Run Rabbit Run), Michael Jibson (The Crown), Stephen Graham (Piratas del Caribe o El irlandés) y Tom Mothersdale. Completan el reparto de la miniserie Cadáveres los actores George Parker, Synnove Karlsen, Emily Barber, Nitin Ganatra, Gabriel Howell, Chloe Raphael, Andrew Whip y Derek Riddle, entre otros muchos.