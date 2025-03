El palo de Ana Rosa al Gobierno por la pandemia: «En aquella gestión nefasta se lucraron muchos”

Este 17 de marzo, Ana Rosa Quintana ha recordado la pandemia de coronavirus y la «nefasta gestión» que hizo el gobierno de Pedro Sánchez de aquella crisis. Cinco años después de que se decretase el estado de alarma en nuestro país, la presentadora de Telecinco ha querido dejar claras ciertas cuestiones. En primer lugar, que nuestros mandatarios sabían de la gravedad de la situación pero aún así se celebró la marcha del 8M, «un acto masivo que propagó los contagios». Además, la comunicadora madrileña ha recordado que: El 14 de marzo Pedro Sánchez decreta el estado de alarma y el confinamiento. El Ministerio de Sanidad asume en un mando único las competencias de Sanidad de todas las comunidades autónomas, centraliza las compras y se decreta la expropiación de todo el material sanitario que el Gobierno estime necesario. Las autonomías quedan como simples gestores de sus propios sistemas sanitarios». Y por último, Ana Rosa ha mencionado el caso Koldo y cómo el Gobierno nos lo quiere ocultar con «propaganda pública que pagamos entre todos» (por el documental de TVE sobre la gestión de las residencias en Madrid que se emitió la semana pasada).

«Buenos días. Se cumplen cinco años de la pandemia de covid que dejó en España más de 120.000 muertos. Un 11 de marzo de 2020 el mundo se despertó con una noticia: la Organización Mundial de la Salud ponía al mundo en alerta por una pandemia global que arrasó el planeta. Poco antes, desde el Gobierno nos dijeron que en España habría uno o dos casos de coronavirus, como mucho. El 8 de marzo ya teníamos en nuestro país 600 contagios y 17 muertos. Sin embargo, aunque el Ejecutivo siempre tuvo acceso a los datos que desaconsejaban la manifestación del 8M, medio Gobierno decidió personarse en un acto masivo que propagó los contagios», ha arrancado la presentadora.

«El 14 de marzo Pedro Sánchez decreta el estado de alarma y el confinamiento. El Ministerio de Sanidad asume en un «mando único» las competencias de Sanidad de todas las comunidades autónomas, centraliza las compras y se decreta la expropiación de todo el material sanitario que el Gobierno estime necesario. Las autonomías quedan como simples «gestores» de sus propios sistemas sanitarios. En aquellos momentos no había mascarillas, ni EPIS, ni respiradores. No había nada. En medio de aquel silencio ensordecedor que sonaba en las calles murieron muchos mayores, pero también muchos médicos, enfermeros y sanitarios. En medio de aquel Estado de Alarma los ciudadanos estuvieron a la altura, una altura a la que no estuvieron nuestros gobernantes, aunque el presidente felicitó al entonces vicepresidente por su labor al frente de las residencias de ancianos», ha continuado.

Ana Rosa Quintana: «Cinco años después seguimos sin Poder Legislativo»

Para terminar, Ana Rosa Quintana ha dicho: «En aquella gestión nefasta se lucraron muchos, como todo el entramado del caso Koldo y su compraventa de mascarillas. Unos supuestos casos de corrupción que salen ahora a la luz años después y que no podemos perder de vista con propaganda pública que pagamos entre todos. Cinco años han pasado desde un Estado de Alarma que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Cinco años desde que se cerró el Congreso vulnerando los derechos de los diputados. Y cinco años después seguimos sin Poder Legislativo. El presidente lo tiene claro: Gobernaré con o sin el Parlamento. Y así seguimos».