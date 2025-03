Alfonso Serrano desmonta el aquelarre sanchista en TVE contra Ayuso por el Covid: «Es una indecencia»

El jueves 13 de marzo TVE emitió el documental propagandístico 7291 cuyo objetivo era el de culpar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser la responsable de las muertes por Covid en las residencias madrileñas.Tras el documental se emitió un programa llamado La pandemia que paró el mundo presentado por Xabier Fortes y en el que el único que se atrevió a criticar ese aquelarre fue Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien, entre otras cosas dijo: «Me parece un auténtico error por no decir una indecencia lo que se ha hecho en la Televisión Española en el día de hoy».

Este pasado 13 de marzo, la víspera del quinto aniversario del estado de alarma decretado en España el 14 de marzo de 2020, se emitió en por 24 horas, el canal informativo del ente, La2 y la plataforma online RTVE Play- el documental 7291 sobre la muerte de ancianos en residencias madrileñas durante la pandemia. Todo olía a propaganda política.

Manipulación sanchista

En primer lugar, desde la televisión pública se quería reforzar (un año más) la fecha del 14 de marzo como el inicio de la crisis sanitaria, obviando, eso sí, que la primera muerte por Covid en España se había producido un mes antes, el 13 de febrero, se diagnosticó el 3 de marzo, y que Italia ya llevaba varios días en cuarentena sin que en España se tomasen medidas hasta varios días después de un 8M que el Gobierno de coalición -recién constituido en aquel momento- quería salvar por motivos políticos. Precisamente para cuando se decretó el estado de alarma en España, el Ejecutivo autonómico de Ayuso llevaba casi dos semanas pidiendo «medidas contundentes» para combatir el coronavirus a las que el Ministerio de Sanidad hizo oídos sordos.

Y por supuesto, el objetivo principal del documental y del posterior coloquio era el de culpar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser la responsable de las muertes por Covid en las residencias madrileñas. De nuevo, la obsesión del Gobierno con la mayor rival de Pedro Sánchez se hace evidente.

Alfonso Serrano frena el aquelarre contra Ayuso

Como ya se ha mencionado, tras el documental se emitió un programa especial presentado por Xavier Fortes y titulado La pandemia que paró el mundo en el que anunciaban la presencia de expertos y periodistas y que en realidad contó con la antigua rival política de Ayuso en la Comunidad de Madrid, la hoy ministra de Sanidad Mónica García, o con la ex ministra socialista Carmen Calvo.

En todo el coloquio- que duró hora y medio- sólo hubo una voz disonante con el discurso sanchista. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, comenzó su intervención de manera contundente: «Me gustaría aclarar un par de cuestiones y me gustaría decir que me parece un auténtico error por no decir una indecencia lo que se ha hecho en la Televisión Española en el día de hoy. Hace cinco años Madrid era solidaridad, era punto de honor, era valentía, era orgullo de ayudarse. Y cinco años después, en vez de estar poniendo el foco en esto, ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta, como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros sitios de España».

Ante el asombro y enfado de Xavier Fortes, Serrano continuó y dijo: «Y lamentablemente han montado una tertulia y han puesto un documental que por las cifras que todos conocemos, a casi nadie le interesaba, que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Y yo sinceramente lamento que la Televisión Española, de todos, se ponga al servicio de la izquierda y del Gobierno de España precisamente para blanquear al mismo tiempo al Gobierno de España y atacar a una comunidad autónoma, desde una televisión pública, con lo que ha sufrido este país a través de esa crisis. En Madrid, como en el conjunto de España, se hizo todo lo que fue humanamente posible y se trabajó y se luchó por cada una de las vidas. Y esa es la realidad que vivimos en Madrid hace cinco años».

El político terminó diciendo que: «Lamentablemente, yo tengo que lamentar que esa televisión pública de todos se ha prestado de una manera tan lamentable a hacer lo que están en estos momentos haciendo. Y yo lo englobo, por supuesto, en lo que es el ataque permanente del Gobierno de España y la animadversión y la obsesión del presidente del gobierno hacia una presidenta y hacia una comunidad autónoma que se adelantó en muchos aspectos a la pandemia y que, desde luego, la única manera que tienen es atacarla con lo mismo cinco años después. Y con perspectiva, pues yo le digo que se pueden revisar muchísimas cuestiones, pero desde luego que yo estoy, y la mayoría de los madrileños, orgullosos del trabajo que hicieron los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso tanto en el 21, como lo dijeron en las urnas, como en el 23».