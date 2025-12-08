Es una obra maestra del cine fantástico: la película que se emite esta tarde en televisión y tienes que ver

Los festivos nacionales siempre traen programaciones especiales dentro de la pequeña pantalla. Soporte que a pesar de la proliferación de las diversas plataformas de streaming, sigue funcionando como un lugar perfecto al que acudir cuando se busca información o entretenimiento. Por eso hoy, aprovechando el Día de la Inmaculada Concepción, el grupo Mediaset ha programado en una de sus cadenas, la emisión de la película de Harry Potter perfecta para una tarde de televisión desde el sofá: Las reliquias de la muerte.

El capítulo final de la batalla del héroe protagonista contra Voldemort se dividió en dos entregas. Hoy, el principio de ese enfrentamiento catártico llegará a la parrilla de la mano de una estrategia que pretende atraer a los fans del género del fantástico. Y la primera historia de esa senda pasa por el arco final de la propiedad intelectual creada por J.K.Rowling. Estrenada hace 15 años, la producción dirigida por David Yates dividió en una dilogía la última novela de la escritora británica, generando así una experiencia de cuatro horas y media con la que narrar el desenlace entre la lucha del bien y del mal del mundo mágico. La jugada no le pudo salir mejor a Warner, filmando a la vez las dos partes y logrando una recaudación conjunta de más de 2.300 millones de dólares. Hoy, la película de Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1, aterriza en la planificación de la cadena de televisión Cuatro. Garantizando una tarde de cine repleta de magia y aventuras.

La película de Harry Potter en televisión

El primer capítulo de Las reliquias de la muerte comenzará su emisión en Cuatro al terminar el pronóstico del tiempo. Así, la cinta se iniciará a las 15:30 horas e incluyendo las interrupciones publicitarias, finalizará a las 18:05 h. Pero por si los amantes del género todavía se han quedado con ganas de más historias de magia y brujería, la cadena programa de seguido el filme de El séptimo hijo, hasta las 20:00 h. Es decir, es Cuatro se da esta tarde una maratón cinematográfica entre criaturas, hechizos y misterios del mundo arcano.

Tras los acontecimientos vividos en El misterio del príncipe, la primera parte de Las reliquias de la muerte da comienzo a la misión más difícil a la que se han enfrentado Harry, Hermione y Ron: encontrar y destruir los horrocruxes que permiten que Voldemort siga vivo. Iniciando así una carrera que se diferencia de las aventuras escolares anteriores, pues aquí el trío protagonista debe viajar por Inglaterra localizando los fragmentos del alma del Señor Tenebroso. Independientemente de su paso por Cuatro, la saga entera está al completo disponible en HBO Max.

La cinta estuvo nominada al mejor diseño de producción y a efectos visuales en los premios Oscar de 2010, aunque perdió la primera categoría contra la Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton y la segunda consideración frente a Origen, de Christopher Nolan.

El futuro de Harry Potter

La compra de Warner Bros. por parte de Netflix puede trastocar el futuro de la IP. De momento, los fans del mundo creado por Rowling pueden estar contentos con el proyecto de serie que volverá a narrar la historia del niño que sobrevivió. Una temporada por libro en un serial que aterrizará, a priori, debutará dentro de la plataforma de HBO Max en 2027. Si la adquisición de la «gran N roja» no lo impide, claro está.