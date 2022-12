Nuevas imágenes de ‘Oppenheimer’ con Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr.

A través de Total Film, Universal Pictures ha compartido algunas nuevas imágenes de Oppenheimer, su película insignia para 2023. Se trata de la primera colaboración entre el director Christoper Nolan y el sello cinematográfico, después de que este rompiera sus lazos con Warner Bros, debido principalmente al desacuerdo en torno al estreno simultáneo que la major mantuvo en la pandemia. La cinta será el biopic del famoso físico, padre de la bomba atómica.

Christopher Nolan's #Oppenheimer is one of the most anticipated movies of next year – and headlines our new issue! Be sure to pick it up on newsstands this Thursday (we are unfortunately sold out online!) pic.twitter.com/4mrXMM7Gxr

— Total Film (@totalfilm) December 12, 2022