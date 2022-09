La nueva serie coreana que está arrasando en Netflix

Una de las series que se han convertido en todo un éxito este verano, junto con Kleo en Netflix, es Woo, abogada extraordinaria. La protagonista de la serie de la plataforma de streaming es una joven abogada con trastorno del espectro autista que sorprende a todos con su forma de resolver los casos ya que lo hace de una forma un poco peculiar.

Woo, abogada extraordinaria se estrenó el pasado mes de junio y ha estado este verano en el Top 10 de series de Netflix en España y en países como Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Una serie dirigida por Yoo In-shik, conocido por su trabajo en Vagabond y que ha contado como guionista con Moon Ji-won. Os vamos a contar cuáles son algunos de los secretos de su éxito en todo el mundo en los últimos meses.

Una serie original

La serie Woo, abogada extraordinaria ha sorprendido a los usuarios de Netflix por su originalidad ya que no está centrada en la competitividad como otras ficciones legales, sino en cada caso y lo que descubren los personajes. El tono de la serie es amable y acerca al espectador a los problemas de las personas con trastorno del espectro autista y a diferentes dramas legales.

Una joven abogada diferente

La actriz Park Eun-bin interpreta a Woo Young-woo y ha sorprendido a todos con este personaje. La protagonista de la serie conquista a sus compañeros del bufete de abogados porque se da cuenta de detalles que para los demás pasan desapercibidos. Como muchas de las personas con trastorno del espectro autista no soporta algunos sonidos y lleva auriculares en el metro para aislarse de los estímulos externos. La joven tiene que lidiar con sus problemas personales y al mismo tiempo con los difíciles casos que le tocan en el bufete. La actriz ya interpretó a una heroína que finge ser un hombre en el drama histórico El afecto del rey y a una universitaria muy compleja en Hello, My Twenties!

Un buen reparto

El actor Kang Ki-young interpreta al veterano abogado Jung Myeong-seok, mentor de Woo, que al principio no confía en la joven abogada pero luego se convierte en su gran aliado. El actor ha confesado que se sentía tan cómodo con el personaje que ha improvisado algunos diálogos que encantan a los fans de la serie. También el actor Kang Tae-oh da vida al amable Lee Jun-ho, un hombre que trabaja con Woo y que también se convierte en un buen compañero. En el reparto también están los actores Baek Ji-won, Ha Yoon-kyung, Choi Dae-hoon, Joo Jong-hyeok, Jin Kyung, Joo Hyun-young, Im Sung-jae, Jeon Bae-soo y Nam Jin-bok, entre otros.