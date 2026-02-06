Novedades de la cartelera: Isabel Coixet estrena la aplaudida ‘Tres adioses’

En un mes cargado de novedades cinematográficas pendientes de los Oscar, como Marty Supreme o El agente secreto, la primera ventana de la cartelera nos trae Tres adioses, la última producción que ha dirigido Isabel Coixet y también, varias apuestas del cine nacional. Ahí está La fiera o El rastro del lobo. A continuación, repasamos los títulos más reseñables que están disponibles desde ya mismo en el patio de butacas patrio:

Estrenos de la cartelera

‘Tres adioses’

Aunque la dirige Coixet, Tres adioses es en realidad una película italiana que ha recibido el aplauso casi unánime de los críticos que ya han podido verla. La trama se centra en Marta y Antonio, una pareja que se separa tras una discusión aparentemente sin importancia. Él como cocinero, se termina refugiando en los fogones. Ella en cambio, comienza a notar algo más que melancolía por la ruptura: detrás de todo hay un problema de salud que cambiará su vitalidad.

Reparto: Alba Rohwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Sofia D’Elia y Giogio Colangeli

‘La fiera’

Cargada de adrenalina, esta película basada en hechos reales está dirigida por Salvador Calvo, responsable de Adú. La sinopsis parte de la pasión compartida de tres amigos que comparten su pasión por los deportes extremos. Concretamente, por el peligroso Salto BASE con alas de pájaro.

Reparto: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, Candela González, José Manuel Poga y Stephanie Magnin, entre otros

‘Primate’

Es el último fenómeno de terror del cine estadounidense. El punto de partida del argumento nos presenta a Lucy, una joven universitaria que acaba de volver al hogar familiar, donde aparte de los suyos también la recibe el Ben, el chimpancé que su familia tiene como mascota. Sin embargo, el reencuentro se vuelve pesadilla cuando el primate contrae la rabia en una fiesta. Atrincherados en la piscina, Lucy y sus amigos deben ingeniárselas para sobrevivir a los ataques del animal.

Reparto: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally, Troy Kotsur y Kae Alexander

‘Evolution’

Película española de animación que se centra en Zoe, una chica cuyo ADN termina mezclado con una extraña sustancia alienígena y sus exóticas mascotas. Se inicia entonces una aventura en el que los humanos se animalizan y estos, se humanizan.

Reparto: (voces) Migue Morán, Adela Gutiérrez, José Tatay, Julio Soto Gurpide

‘La tarta del presidente’

Drama iraquí que brilló en el pasado Festival de Cannes. Bajo el contexto del gobierno de Sadam Husein en los 90, Lamia, una niña de nueve años debe reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para cumpleaños del presidente. Las consecuencias de no conseguirlo son la cárcel o la muerte.

Reparto: Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad, Qasem, Waheed Thabet Khreibat y Rahim AlHaj

‘El rastro del lobo’

Tras el fallecimiento de su hermano, Sofía regresa a casa una década después. Su hogar es el único capaz de generar cultivos y de hidratar al ganado, gracias al pozo que se encuentra allí. Pero su argumento, gira en torno a una distopía fascista que a raíz de la crisis climática y de la superpoblación, impulsa una política del hijo único.