Ni ‘Friends’ ni ‘Anatomía de Grey’: la serie de la que todo el mundo habla a la que no puedes resistirte

Desde los 90, el mundo de la pequeña pantalla ha ido viviendo la aparición de fenómenos televisivos memorables. Twin Peaks fue una precursora dentro del drama ficcional y después, shows como Los Soprano (1999-2007) y The Wire (2002-2008) demostraron que los valores narrativos cinematográficos podían trasladarse a la televisión con éxito. Pero aquel género no fue el único con ejemplos excepcionales, dejando un hueco donde la comedia se abría paso gracias en parte a su ligereza connatural. Sí, Friends (1994-2004) fue un tótem intergeneracional que todavía se revisita y Anatomía de Grey (2005-) parece con la renovación de su 21 temporada, un producto casi inmortal. Sin embargo, la recomendación de hoy es una serie de la que todo el mundo habla por su manifiesta singularidad. Una sitcom (comedia de situación) para inconformistas que aman el humor políticamente incorrecto. Cómo no, nos referimos a The Office.

Esta comedia creada por Greg Daniels es en realidad, la versión norteamericana del trabajo escrito originalmente para la BBC por los británicos Ricky Gervais y Stephen Merchant. Sólo que el triunfo de esta comedia negra rodada como falso documental alcanzó su cenit creativo al otro lado del Atlántico. Las dos temporadas de la The Office inglesa supusieron el germen de las nueve temporadas que obtuvo su homóloga yanqui, emitida en la NBC. Porque al igual que sucede con Friends o Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014), este tronchante remake acompaña a millones de fans por todo el mundo, los cuales ven de principio a fin-o por capítulos sueltos-una y otra vez, el día a día de los carismáticos empleados de Dunder Mifflin. Y por ello básicamente, ninguna plataforma de streaming quiere deshacerse de una historia que tiene pendientes, entre picos de audiencia, a toda una legión de suscriptores a los cuales les cabrearía mucho dejar de tener acceso a la ficción comandada por Steve Carrell. The Office se encuentra actualmente en el abanico de contenidos de hasta cuatro marcas de vídeo bajo demanda: Netflix, Prime Video, Movistar + y SkyShowtime.

¿De qué trata ‘The Office’?

La premisa es simple, pero demuestra que el talento puede impregnar cualquier situación narrativa, a pesar de lo aburrido que pueda parecer su planteamiento inicial. Porque, ¿cómo se hace comedia de una empresa que se dedica a vender papel? Bueno, pues precisamente esa expectativa soporífera es la que marca el punto tronchante para que el relato funcione como un estudio de personajes, con la excusa del rodaje de un documental.

De este modo, el impacto de The Office puede apreciarse en que es, una serie de la que todo el mundo habla, en cualquier ambiente y en todo rango de edad. Pues el «como en ese capítulo de The Office» ha sustituido al ya clásico adagio de «como cuando en Los Simpson…», que todo espectador ha utilizado en alguna ocasión. Comparativa con todo el sentido del mundo, ya que Daniels ha sido guionista de la amarillenta y animada creación de Matt Groening y escritor entre otras, de Park and Recreation (2009) y Upload (2005).

The Office es una constante sátira de la cultura norteamericana, recreándose a través de toda una serie de estrafalarios roles. Desde el mismo jefe Michael Scott (Carrell) hasta su fiel escudero Dwigth (Rainn Wilson), la serie evoluciona de una forma constante a través de momentos desternillantes a lo largo de sus 188 episodios, de poco más de 20 minutos de duración por capítulo. Eso sí, al principio la gravedad y la incomodidad de sus situaciones pueden sacar a más de un espectador primerizo, pero sin duda la paciencia de aguantar esa primera reacción libera un premio a la altura. El de una serie que sabe hacer reír y emocionar a partes iguales. Al principio odiarás a Michael Scott, pero también lo amarás al terminar la primera temporada.

La serie de la que todo el mundo habla

Como no podía ser de otra forma, una serie de la que todo el mundo habla no podía no tener a auténticas estrellas en su reparto. Figuras que tras el éxito de The Office han creado toda una carrera. A Carrell y Wilson, se suma la presencia de un John Krasinski que ha destacado posteriormente como actor y director de la saga En un lugar tranquilo. También tenemos a Ed Helms (Resacón en Las Vegas), Jenna Fischer (Carta blanca), B.J. Novak (Malditos bastardos), Ellie Kemper (La boda de mi mejor amiga) o a Mindy Kailing (Juerga hasta el fin).

Replicar la gloria televisiva alcanzada por The Office parece una quimera, pero Daniels ya avisó que tiene entre manos el desarrollo de una nueva serie que se ambienta en el mismo universo que el de los empleados de Dunder Mifflin y que se emitirá en Peacock. (aquí SkyShowtime). Por lo visto, los nuevos protagonistas serán los trabajadores de un periódico.