Netflix recoge cable con Karla Sofía Gascón: pagará su viaje y estancia en los Oscar 2025

Después varias semanas en las que Karla Sofía Gascón ha sido el centro de todas las dianas y acusaciones en el camino a los Oscar 2025, ahora Netflix parece querer iniciar una especie de tregua con la nominada y protagonista de su máxima candidata en la próxima alfombra roja. Todo se inició hace más de un mes, cuando los medios norteamericanos resucitaron varios tuits antiguos de la actriz española. Iniciando así, una campaña de odio y desprestigio hacia ella. Pero más allá de las oleadas de ese hate en las redes sociales, lo que más llamó la atención fue como todo el equipo, incluyendo el director Jacques Audiard, terminaron condenándola al ostracismo popular y apartándola de cualquier promoción en la carrera hacia la estatuilla dorada. Un destierro de Hollywood donde incluso la «gran N roja» decidió no pagarle el viaje ni la estancia de este circuito final de premios.

Una decisión aparentemente revocada hace horas, pues a pesar de todo, la mayoría de portales de noticias norteamericanas siguen asegurando que Sofía Gascón tiene pensado asistir a la ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el próximo día 2 de marzo (la madrugada del día 3 en el horario español). Karla Sofía Gascón es la primera actriz trans en ser nominada a los Oscar y de hecho, hasta hace no mucho, parecía la gran favorita dentro de una categoría sin grandes rivales mediáticas. Sin embargo, justo cuando se iniciaba el recorrido hacia el máximo galardón del celuloide, se destaparon varios comentarios islamófobos, declaraciones contra George Floyd y críticas antiguas hacia su compañera de reparto Selena Gómez y hacia anteriores ediciones de la Academia. La de Alcobendas pidió perdón, mostrándose arrepentida de esos pensamientos de su pasado. Pero el acoso y derribo llegó hasta de su propia gente. Daba igual que ella misma hubiese defendido con uñas y dientes el ya de por sí polémico proyecto de Emilia Pérez. Fue un chivo expiatorio de una producción en la que nadie estaba exento de culpa. Pues Audiard, también la había liado con su controvertida opinión sobre el idioma español. Con el objetivo de acercar posturas y en lo que parece una clara estrategia de comunicación conjunta, Gascón expresó ayer unas palabras de apoyo hacia el equipo, mencionando sobre todo a la empresa de streaming dirigida por Ted Sarandos.

«No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de regreso. Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años», explicaba la nominada en la categoría de mejor actriz protagonista.

Karla Sofía Gascón y los Oscar 2025

A menos de una semana para que se abra el telón de la gala conducida por Conan O’Brien, Netflix va a intentar guardar las formas y no echar más leña al fuego de un incendio avivado por su propia cobardía mediática. Por ello, los detalles sobre cómo se va a desarrollar la llegada de Karla Sofía Gascón a los Oscar todavía no están del todo claros.

Como informó el Post hace escasas horas, no se sabe si la aparición tendrá lugar en la alfombra roja, si se detendrá para entrevistas o si se sentará al lado del elenco de Emilia Pérez. Pero por otra parte, la confirmación de esa asistencia parece casi segura, pues una fuente le dijo a IndieWire que Netflix pagará los gastos de viaje de Gascón, siendo los Oscar la primera entrega de premios estadounidenses a los que asista la actriz desde que comenzó toda la controversia en enero. No debemos olvidar que el narco musical tiene 13 nominaciones en los Oscar, siendo la cinta con más candidaturas seguida de The Brutalist y Wicked.

¿Dónde podemos ver ‘Emilia Pérez’?

La sinopsis oficial de Emilia Pérez es la siguiente: «Rita es una abogada de un gran bufete que un día, recibe una oferta tan inesperada como arriesgada. Ayudar a un capo de la droga a retirarse del negocio y a desaparecer para siempre del mundo criminal, convirtiéndose finalmente en lo que siempre quiso ser: una mujer». Aparte de la nominación de Karla Sofía Gascón en los Oscar, Zoe Saldana es una de las grandes favoritas dentro de la categoría de mejor actriz de reparto, en un elenco secundario que se completa con Selena Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramirez, Mark Ivanir, James Gerard y Anabel Lopez.

Después de un largo recorrido por los cines en todo el mundo, la película llegará el próximo 28 de marzo a las plataformas de Movistar + y Filmin.