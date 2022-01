El año pasado ya vimos que los documentales se han convertido en uno de los géneros con más éxito de las plataformas de streaming. Movistar+ ha anunciado los documentales que estrenará este mes de enero entre los que destacan Planeta Verde, Hawking: más allá de la ciencia, Attica y 50 años de Barrio Sesamo. También se estrenarán otros interesantes como Capitanes de Zaatari, Universo, Damon Albarn: un cuento inglés, Manuel Carrasco. Desde la playa y The Swell Season.

50 años de Barrio Sésamo

Desde el domingo 2 de enero se pueden ver los dos episodios de este documental sobre los más de cincuenta años de este programa de televisión que se ha convertido en el más duradero para niños de toda la historia. Un documental de dos episodios que muestra el impacto que este contenido ha tenido durante generaciones y cuenta con los testimonios de Angelina Jolie, Whoopi Goldberg, John Oliver, Gloria Estefan, Christopher Jackson, John Legend, Lucy Liu, Olivia Munn o Usher, entre otros.

Planeta Verde

Desde el miércoles 12 de enero se podrá ver esta serie documental de 6 episodios. Tras Un planeta perfecto, BBC Earth nos sumerge en el mundo vegetal como no hemos visto antes gracias a las últimas tecnologías de filmación. De nuevo gracias al naturalista Sir David Attenborough descubriremos lugares naturales con grandes historias en Estados Unidos, Costa Rica, Croacia y el norte de Europa.

Hawking: más allá de la ciencia

También desde el jueves 13 de enero se podrá ver este documental que intenta descubrir lo que se escondía detrás del científico. Un hombre profundamente humano, divertido, testarudo, capaz de demostrar a los suyos un gran amor, pero también una dolorosa indiferencia. Por primera vez, personas de su círculo más cercano como sus hijos, su exmujer Jane y su hermana, hablan de la persona real que había detrás de su imagen pública. El documental también cuenta con numeroso material de archivo familiar nunca visto.

Universo

Desde el miércoles 13 de enero se podrán ver los episodios de esta

serie documental de BBC Earth que explora lugares que desconocíamos hace apenas diez años y se sumerge en el Sol, los exoplanetas, la Vía Láctea, los agujeros negros y el Big Bang.

Manuel Carrasco. Desde la playa

Este documental nos ofrece un increíble concierto acústico de Manuel Carrasco junto a sus cuatros músicos a la orilla de la playa de su ciudad natal, Isla Cristina (Huelva). El cantante tuvo que posponer su gira La cruz del mapa a 2022 por la situación sanitaria y para acortar la espera sus seguidores, el artista grabó este concierto íntimo al que sus fans podían acceder con las entradas de los conciertos que tuvo que aplazar. Desde el viernes 14 de enero se podrá descubrir este concierto y el entorno idílico donde se ha rodado.

Capitanes de Zaatari

Otro de los documentales que se puede ver desde el jueves 20 de enero es este que cuenta la vida de Mahmoud y Fawzi, dos amigos que viven en Zaatari, un campo de refugiados de Jordania. Los dos amigos tienen el sueño de convertirse en futbolistas profesionales y en el documental lo explican en sus conversaciones sobre el futuro o el amor y las imágenes en las que se puede ver a sus familias y amigos o sus entrenamientos. Los dos tuvieron una gran oportunidad cuando una de las principales academias deportivas del mundo busca en Zaatari nuevos jugadores para un torneo internacional en Doha (Catar). Mahmoud y Fawzi comienza un viaje que los lleva a jugar el partido más importante de sus vidas.

Attica

Desde el jueves 27 de enero se podrá ver este documental que cuenta como el 9 de septiembre de 1971, los reclusos del centro penitenciario de Attica, en Estados Unidos, se rebelaron y se hicieron con el control de la prisión durante 5 días. Un violento motín que enfrentó a los prisioneros (la mayoría negros y latinos) y a las fuerzas del orden. En el documental participan con su testimonio ex presos, periodistas y mediadores y ha contado con imágenes de archivo para recodar este motín.

Damon Albarn: un cuento inglés moderno

También en Movistar+ se podrá ver desde el viernes 21 de enero este documental sobre Damon Albarn, uno de los músicos más importantes de las últimas décadas. Considerado como uno de los padres del britpop, líder de Blur y el cerebro detrás de Gorillaz, se convierte en el centro de este documental que nos traslada a los años 90, los inicios de Gorillaz o a la creación de The Good, the Bad & the Queen con Paul Simonon (bajista de The Clash).

The Swell Season

Por último, desde el viernes 28 de enero podremos ver esta película en clave documental con la que Nick August-Perna, Chris Dapkins y Carlo Mirabella-David debutan en la dirección. En 2006 una modesta película irlandesa Once (Una vez) protagonizada por dos actores desconocidos que se interpretaban a sí mismos y se convirtió en todo un éxito. La historia de un chico y una chica que buscan su lugar en el mundo de la música mientras se enamoran. The Swell Season se sumerge en sus giras, sus problemas y su intensa historia de amor.