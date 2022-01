Todavía no se ha estrenado la serie de Moon Knight y su principal guionista, Jeremy Slater, ya ha sido confirmado como el escritor principal de Mortal Kombat 2. La secuela de la nueva adaptación reboot de la popular franquicia de videojuegos no obtuvo muy buenas críticas pero en cambio, sí que adquirió unos grandes números en la taquilla, a pesar de estrenarse en plena época pandémica. La película dirigida por Simon McQuioid consiguió una recaudación mundial en su primer fin de semana que superaba los 50 millones de euros. Llegando casi a la barrera de los 100 en su recaudación global, teniendo en cuenta los servicios de vídeo bajo demanda. Unos números positivos si tenemos en cuenta que el presupuesto del film rondaba los 55 millones. De seguro, estos datos han motivado la secuela en la que ya trabaja la productora New line pictures.

Según informa Deadline, el guionista Jeremy Slater es el que se encargará de Mortal Kombat 2, después de haberse encargado de la serie protagonizada por Oscar Isaac y en la que Ethan Hawke hace de principal antagonista. Todavía es un poco pronto para conocer los detalles del proyecto secuela, pero se espera que repitan los protagonistas principales de la historia y los fans, ansían ver a Ryan Reynolds en el papel de Johnny Cage.

La primera entrega se centró en la ya mítica rivalidad entre los personajes de Sub-Zero y Scorpion, recuperando una de las esencias más icónicas del videojuego: la brutalidad y el gore. Los luchadores utilizan ataques definitivos en lo que terminan con el rival de una forma creativamente mortal. De esta forma, las decapitaciones, fracturas y desmembramientos están a la orden del día.

Lo que sí que podremos ver dentro de poco es cómo Slater ha adaptado al carismático justiciero que muchos denominan el “Batman de Marvel”. La serie de Moon Knight se estrenará en Disney Plus el próximo 30 de marzo. Un show atípico en el tono acostumbrado por La Casa de las Ideas, puesto que el personaje principal Marc Spector, sufre un intenso trastorno de la personalidad, con cuadros profundos de amnesia. Una atmosfera mucho más cercana al mundo de Blade o el de Dane Whitman que a los Vengadores principales.