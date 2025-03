Es mítica y ahora la puedes ver en Netflix: la película con 12 nominaciones a los Oscar que no pasa de moda

Hace escasas horas, la 97.ª edición de la alfombra roja 2025 ha coronado a Anora como la mejor película del año. Una noche clave para el cine independiente en la que tanto el trabajo de Sean Baker como The Brutalist y la animada Flow, han demostrado que a Hollywood le interesan cada vez más los filmes originales alejados de los procesos comerciales de las grandes compañías. Pero esta tendencia sin embargo, no fue ni mucho menos lo habitual a comienzos de siglo, donde lo normal era que las grandes superproducciones ocupasen los primeros puestos dentro de la gala que marca la máxima distinción histórica dentro del séptimo arte. Por eso y aprovechando la reciente ceremonia, no podemos dejar pasar la ocasión de recomendar la película con 12 nominaciones a los Oscar que acaba de aterrizar en Netflix.

No, no hablamos de Titanic ni de Braveheart. Hoy la cinta que no te puedes perder se remonta varios siglos antes en su narración y es para muchos, una de las películas con Oscar más épicas que recuerdan los cinéfilos: Gladiator. «Mi nombre es Máximo Décimo Meridio» o «lo que hacemos tiene su eco en la eternidad» son frases que todavía ocupan la mente de aquellos fans acérrimos que tiene el largometraje protagonizado por Russell Crowe. Porque Gladiator es una de esas comfort movies que año tras año se exponen al tan difícil escrutinio del paso del tiempo, vertebrando un título que resuena anualmente casi como una tradición en cientos de hogares por todo el mundo. Estrenada en el año 2000, la historia dirigida por Ridley Scott para Paramount Pictures recaudó unos 460 millones de dólares en el box office y terminó alzándose con cinco estatuillas doradas en la 73.ª edición de los premios de la Academia. Gladiator ganó las consideraciones de mejor película, actor principal (Russell Crowe), vestuario, sonido y efectos visuales frente a Traffic, la gran rival de su año que terminaría llevándose entre otras, el galardón a la mejor dirección para Steven Soderbergh.

En su carrera, Scott ya era un cineasta de renombre que había plasmado cintas tan icónicas como Alien, Blade Runner o Thelma & Louise. Pero Gladiator fue punto de inflexión de comercial que le abriría las puertas de otros proyectos futuros mucho más ambiciosos y personales. De hecho, al año siguiente el británico volvió a entrar en las quinielas de mejor director con una nominación al Oscar por Black Hawk derribado. Desgraciadamente, desde entonces los académicos no le han vuelto a tener en cuenta en dicha categoría. Además, también supuso la primera nominación al Oscar para Joaquin Phoenix, gracias a la construcción de un célebre villano cuya performance ha sido replicada hasta la saciedad en producciones posteriores.

¿De qué trata Gladiator?

Por si como espectador has permanecido en una cueva durante los últimos 30 años, volvemos a repasar de qué iba este gran péplum shakespeariano que terminó de consagrar en Hollywood la carrera de Scott:

«En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una excelente victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, un honorable general de sus ejércitos de inquebrantable lealtad hacia Roma. Sin embargo, su hijo Cómodo, el cual aspiraba al trono no termina de aceptar la decisión y bajo un complot, termina asesinando a su padre y cargando las culpas al que siempre había sido su hombre de confianza y una especie de segundo hijo».

Aparte de Crowe y Phoenix, Gladiator contó en su reparto con Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Ralf Moeller, Derek Jacobi y Djimon Hounsou, entre otros.

La película con Oscar favorita de todos

Da igual a cuanta gente preguntes, de manera increíblemente popular, Gladiator sigue siendo la película con Oscar favorita de una buena parte de la comunidad cinéfila. Dato que explica su reciente llegada a Netflix, pero que del mismo modo, se ejemplifica con su presencia en Movistar +, Filmin, Prime Video y SkyShowtime.

La herencia de Gladiator es poderosa en el audiovisual. Tanto que el pasado 2024 tuvimos una secuela tardía protagonizada por Paul Mescal y nuevamente dirigida por Scott. La taquilla no respondió de la misma manera que con la historia de Máximo, así que no parece que vayamos a tener por el momento, nuevas acometidas romanas por parte de Paramount. Con poco más de dos horas de duración, siempre es un buen momento para revisitar o ver por primera vez, la que para muchos es una de esas películas tan generacionales a la altura de Matrix, Indiana Jones o Pulp Fiction.