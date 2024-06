La misteriosa nueva película de Jordan Peele ya tiene fecha de estreno

Todavía sin fallos como cineasta, la carrera ascendente de Jordan Peele tras las cámaras es cuanto menos sorprendente. Después de una extensa filmografía como actor y guionista desde una pudiente vis cómica, el autor estadounidense sorprendió a todos con Déjame salir. Ópera prima con la que terminaría ganando el Oscar al Mejor guion original. Los títulos siguientes siguieron teniendo la aprobación general del público y la crítica, con lo que habitualmente cualquier actualización sobre una futura película es recibida con entusiasmo por parte de los cinéfilos. Por ello, saber la fecha de su próximo y misterioso trabajo es en sí mismo un motivo de celebración, aunque lo único que conozcamos de la nueva película de Jordan Peele sea precisamente el propio lanzamiento.

Todavía sin un nombre oficial, el neoyorquino publicó un post críptico en sus redes sociales en las que se podía leer una fecha: 23 de octubre de 2026. Y es que desgraciadamente teniendo en cuenta que que trata de una propuesta a dos años vista, por el momento parece ser que esto es la única información que obtendremos. Eso sí, mucho antes podremos ver Él, la cinta que ha producido con previsión de estrenarse en 2025.

Puestos a especular, lo más probable es que la nueva película de Jordan Peele se apegue al género que ha predominado en su visión como realizador. Tanto por su propia naturaleza narrativa como por la estética de la publicación, con unos números siniestros sobre un fondo negro. Ese gusto por cultivar el misterio en torno a los futuros proyectos ha sido un tema recurrente en el marketing de sus producciones, por lo que también deberíamos esperar una larga promoción repleta de simbolismos que el fandom se pasará meses intentando descifrar.

La nueva película de Jordan Peele

Como ya hemos adelantado, pocas certezas podemos obtener del argumento de la nueva película de Jordan Peele, cuando ni siquiera sabemos mucho de Él. Sin embargo, sabemos que estará producida y que la dirigirá Justin Tripping (Lowriders), además de distribuida por Universal Pictures. La major ha sido la encargada de llevar a las salas de todo el mundo sus dos últimos trabajos; Nosotros y Nop. Su debut en cambio, llegó de la mano de A24.

El punto quizás lo interesante del desarrollo de su obra pasa por ver cómo tratará inquietarnos ahora el director. Déjame salir se clasificaba en el terror psicológico, mientras que Nosotros tenía un claro componente sobrenatural. Nop, su última película, mantuvo esa filia con el género con la novedad de generar del mismo modo un componente de aventura, ausente en sus dos antecedentes fílmicos. Lo que comparten todas ellas es ese componente racial satírico tan propio de la creatividad del director. Por el título, Él podría estar ligada al universo de Nosotros, pero cuando hablamos de una nueva película de Jordan Peele nunca hay nada seguro.

Fuera de su visión autoral, el ejercicio en la industria de Peele no pasa sólo por la dirección. En 2021 escribió el guion del remake de Candyman y con su sello cinematográfico Monkeypaw Productions ha producido series como The Twilight Zone, Territorio Lovecraft, Hunters, la película Wendell y Will para Netflix y el debut en la dirección de Dev Patel con Monkey Man.

La nueva ola de terror estadounidense

Puede que Hollywood está viviendo una gran crisis creativa, por culpa principalmente del miedo al riesgo de los principales estudios. Pero por contra, no se puede negar que el género del terror norteamericano no esté brillando por encima de las diferentes y variadas temáticas del séptimo arte. Así, en la última década y con La bruja de Robert Eggers se comenzaría a urdir un caldo de cultivo estimulante que tendría más tarde a Peele como baluarte. Acompañados por potentes sellos independientes , el género fue estableciendo con éxitos que rodearon esas fecha como it Follows, El faro, Hereditary, Midsommar, M3GAN, el renacer de Scream y las recientes Smile, Black Phone o Háblame. Así, los creadores de estas historias no salen en su mayoría del territorio argumental del susto y la angustia, generando nombres clave dentro de esta nueva ola de creadores, donde Ari Aster, Eggers o Mike Flanagan son meros ejemplos del talento incipiente en el campo.

Justamente este verano, una de las películas más esperadas es Longlegs, un thriller de terror dirigido por Oz Perkins que promete presentarnos a un horrible asesino en serie. ¿Continuará esa estela de genialidad Peele o tendrá por primera vez un tropiezo como autor?