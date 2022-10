La miniserie que Netflix acaba de estrenar y que ya es un auténtico fenómeno de masas

Si estás buscando una serie romántica para estos días, no te puedes perder la serie Desde cero. Una miniserie de 8 episodios que acaba de estrenar Netflix y que cuenta la historia de amor entre Amy, Amahle Wheeler una estadounidense que estudia en Italia, y Lino, un chef siciliano. La serie se está convirtiendo en todo un fenómeno de masas en la plataforma de streaming.

La serie está protagonizada por Zoe Saldaña y se acaba de estrenar el pasado 21 de octubre. Está basada en el libro From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de Tembi Locke. Desde cero ha sido dirigida por Nzingha Stewart y Dennie Gordon.

Un romance apasionado

Desde cero se centra en las dificultades a las que se tienen que enfrentar esta mujer afroamericana y el chef siciliano. Amy es una joven estudiante de derecho que se toma una pausa en sus estudiar para viajar a Italia y sobre el arte en el Renacimiento. Los dos se enamoran y comienzan a vivir una apasionada historia de amor.

Al final deciden mudarse a Los Ángeles y Lino tendrá dificultades para adaptarse a su nueva vida y al entorno familiar. Aunque al principio no se sienten aceptados por su entorno, cuando Lino se tiene que enfrentar a un grave problema de salud se dan cuenta de que el futuro de la pareja puede ser complicado y las dos familias se unen para crear un clan indestructible.

Ninguno de los dos hubiera pensado que las dos familias al final se unirían para ayudarles. Una serie romántica que mezcla los momentos dramáticos con otros con un toque de humor y que demuestra que el amor trasciende todas las fronteras que impone la sociedad.

El reparto de Desde cero

Los protagonistas de esta miniserie de Netflix son los actores Zoe Saldaña que interpreta a Amy y Eugenio Mastrandrea que da vida al chef Lino. En el reparto están también los actores Keith David, Lucia Sardo, Judith Scott, Danielle Deadwyler, Paride Benassai, Kellita Smith, Roberta Rigano y Giacomo Gianniotti, entre otros.

Desde cero es una de las apuestas románticas de Netflix para este otoño junto con La villa del amor, Sin aliento, ¿A quién le gusta mi follower? y la tercera temporada de Love is Blind que ya se pueden ver en la plataforma de streaming. También estrenará la serie Si lo hubiera sabido el 28 de octubre protagonizada por Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher o El primer amor que llegará a Netflic en noviembre.