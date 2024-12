La miniserie de Netflix que causa furor: la mezcla perfecta de romance y drama que lleva semanas en el Top10

Una de las series que está triunfando en Netflix desde su estreno el pasado 22 de noviembre es la ficción romántica coreana Cuando el teléfono suena. Una original serie que está basada en la novela homónima de Geon Eomul Nyeo que se convirtió en un gran éxito que más tarde ha sido adaptado a serie por MBC. Esta serie cuenta la historia de un matrimonio arreglado entre el político en ascenso Baek Sa-eon y su esposa muda Hong Hee-joo, los cuales nunca han mantenido una buena relación. Cuando secuestran a Hong Hee-joo, sus rutinnarias vidas cambian por completo. La serie Cuando el teléfono suena cuenta con 12 intensos episodios, lleva ya más de un mes en el Top 10 de Netflix y la última semana contó con más de 4,8 millones de visualizaciones. Un atípico drama coreano cuyos elementos son un secuestro, un matrimonio arreglado y desgraciado y un gran misterio.

Una de las novedades de la serie Cuando el teléfono suena es que se ha ido emitiendo un episodio cada semana en Netflix y ha ido enganchando poco a poco a muchos espectadores. El próximo 4 de enero terminará su emisión y ya se podrán ver seguidos los 12 episodios de esta original serie coreana. Cuando el teléfono suena ha sido creada por Ji Woon Kim y se ha convertido en toda una sorpresa para los usuarios de Netflix este final de año.

¿Qué ocurre en la serie Cuando el teléfono suena?

Como hemos comentado esta serie cuenta la historia de un matrimonio arreglado entre el político en ascenso Baek Sa-eon y su esposa muda Hong Hee-joo. Baek Sa-eon es hijo de una importante familia y, gracias a su trabajo como corresponsal de guerra y en la negociación de rehenes, se ha convertido en el portavoz más joven de la Oficina del presidente. Sin embargo, Hong Hee-joo es hija del propietario del Chung Daily News y tras un accidente de niña se quedó muda. Ahora trabaja como una intérprete de lenguaje de signos altamente calificada en tribunales y estaciones de radiodifusión.

Baek Sa-eon y Hong Hee-joo llevan tres años casados, pero aunque de cara a los demás son la pareja perfecta, no conviven en ningún momento. No comen juntos, no se comunican, no tienen ninguna intención de establecer ninguna relación. Todo cambia para ellos cuando un día Baek Sa-eon recibe una llamada en la que un hombre le dice que ha secuestrado a su mujer y le asegura que va a matarla.

Lo que más sorprende de este drama es que, aunque el protagonista no mostraba el más mínimo interés por su mujer cuando convivía con ella, el político tiene claro cuando la secuestran que haría cualquier cosa por su esposa. Los espectadores se dan cuenta de que el político siempre estaba pendiente de ella aunque pareciese lo contrario. Baek Sa-eon tendrá que enfrentarse a sus propios sentimientos y reconocer que no puede vivir sin su esposa . ¿Logrará Baek Sa-eon recuperar a su mujer secuestrada? ¿Quién es el responsable del secuestro de Chae Soo-bin? ¿Cambiará la relación de este matrimonio si Baek Sa-eon consigue salvar a su mujer?

El reparto de esta serie de suspense

El protagonista de esta serie es Baek Sa-eon, papel interpretado por el actor coreano Yoo Yeon-seok. Este actor es muy conocido porque debutó en el cine con Old Boy, triunfó en diversos programas de entretenimiento y diversas películas como Narcosantos y Hospital Playlist. Ahora 9 años después, vuelve a reaparecer en este drama que está conquistando los corazones de los usuarios de la plataforma de streaming Netflix en todo el mundo.

La actriz Chae Soo-bin interpreta el papel de Hong Hee-joo, la esposa muda que es secuestrada. A esta actriz se la conoce por su participación en varios dramas como Piratas: El último tesoro de la corona. Pronto la veremos en la esperada ficción Rookie Cops.

En el reparto de esta serie también están los actores coreanos Heo Nam-jun como Ji Sang-woo, Jang Gyu-ri como Na Yoo-ri, Yoo Seong-ju como Baek Eui-yong, Jung Dong-hwan como Baek Jang-ho, Choi Kwang-il como Hong Il-kyeong, Choo Sang-mi como Sim Gyoo-jin, Yang Jo-ah como Han-jin, Choi Woo-jin como Park Do-Jae, Im Chul-soo como Kang Young U, Oh Hyun-kyung como Kim Yeon Hui, Han Jae-yi como Hong In A y Jin Kyung, entre otros.

En suma, Cuando el teléfono suena es un intenso, ágil y, en ocasiones, tierno drama en el que se mezcla en misterio con el romance y el suspense y que está convirtiéndose en todo un éxito en la plataforma de streaming Netflix. Su estreno coincide además con el lanzamiento de la segunda temporada de otra serie coreana de éxito: El juego del calamar. Dos series coreanas muy diferentes que se van a enfrentar en el top de Netflix.