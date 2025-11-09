Es una de las mejores películas animadas del cine español y puedes verla completamente gratis

El audiovisual patrio ha tenido grandes referentes desde los propios orígenes del celuloide. Aunque como ocurre con otras disciplinas o avances, el genio nacional tardó un poco más en aparecer en la industria cinematográfica. Ahí están nombres como Luis Buñuel o Pedro Almodóvar. Sin embargo, en algunos formatos el ecosistema de producción de nuestro país todavía se encuentra un tanto alejado de la creación de los grandes estudios de la meca del cine. Ese es por supuesto, el caso de los filmes de animación. Pero hace poco, el mundo entero fue testigo del estreno de una de las mejores películas animadas del cine español que cualquiera puede ver completamente gratis. Nos referimos cómo no a la inolvidable Robot Dreams.

Estrenada en 2023, la cinta de Pablo Berger puede verse vía alquiler o compra en plataformas como Apple TV, Rakuten TV, Amazon y Google Play. Aunque pagar por reproducirla hoy es un tremendo error, pues este drama sobre la amistad ubicado en Nueva York está disponible sin ningún tipo de coste en el catálogo de RTVE Play.

Una de las mejores películas animadas del cine español

Robot Dreams es una de las mejores películas animadas del cine español y su trama, funciona adaptando la novela gráfica homónima de Sara Varon. La sinopsis oficial es la siguiente: «Dog es un perro solitario que vive en Manhattan, llevando una vida monótona y tremendamente triste. Por eso un día, decide construirse un robot para que sea su amigo. Al poco tiempo, se vuelven inseparables. Desgraciadamente, todo cambia cuando por azares del destino, Dog debe abandonar a su robot en una playa».

En España hemos tenido grandes ejemplos de cine brillante en el campo de la animación. Klaus, Buñuel en el laberinto de las tortugas o Chico y Rita representan la vida prueba de la maestría y artesanía del talento nacional. En cambio, ninguna de ellas alcanzó la repercusión del trabajo de Berger ni en la respuesta de la crítica, ni en una temporada de premios en la que pasó entre nominaciones y triunfos relevantes.

Robot Dreams se llevó el premio Annie a la mejor película independiente, arrasando después en los Feroz, alzándose con las consideraciones de mejor comedia, música y cartel. Claro está, también triunfó en los Goya, ganando las candidaturas de mejor guion adaptado y mejor película de animación.

No obstante, su mayor mérito no es otro que el de haber obtenido una nominación al mejor largometraje de animación en los Oscar de 2024. Condición y galardón cuya victoria era prácticamente una quimera al competir con cintas a la altura de Spider-Man: Cruzando el multiverso y El chico y la garza, el filme de Hayao Miyazaki que terminaría llevándose la estatuilla dorada.

Una historia de amistad y soledad

Los espectadores no deben confundirse con la estética inocente y el dibujo amable de Robot Dreams. El filme puede ser visto por toda la familia, pero esconde temas profundos que sólo se comprende a ciertas edades avanzadas. Porque Robot Dreams va del valor de la amistad sí, aunque mantiene un trasfondo tremendamente triste y melancólico de la soledad enmarcada en las grandes ciudades.