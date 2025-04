Es una de las mejores comedias del 2025 y te vas a partir de risa: saca a la luz lo peor de Hollywood

Las plataformas de streaming están siempre sorprendiendo a sus suscriptores con nuevas películas y series. Si eres de los que te gusta conocer cómo funciona el mundo del cine y, en concreto el de Hollywood, no te puedes The Studio, la nueva serie de comedia de Apple TV+. El 26 de marzo se estrenó esta serie protagonizada por Seth Rogen que da vida a Matt Remick, el nuevo responsable de Continental Studios. La serie sigue a Matt que intenta con su equipo salvar a su empresa de la crisis financiera en una industria que está experimentando numerosos cambios sociales y económicos. Matt y su equipo tienen que bregar con las exigencias de su empresa y también con las ambiciones creativas de los actores y los directores de las películas para poder sacar adelante sus producciones cinematográficas. The Studio es una serie perfecta para los que deseen conocer el mundo de la producción de películas en Hollywood y, además, quieran disfrutar de una buena comedia.

La serie The Studio cuenta con 6 episodios, de los cuales el primero tiene una duración de 45 minutos y el resto de 25 minutos aproximadamente. Esta ficción ha sido creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez para Apple TV+. Una brillante serie de humor que está avalada por el trabajo de Seth Rogen y Evan Goldberg, a los que conocemos por comedias como Supersalidos (2007), Superfumados (2011), Gresca hasta el final (2013) o La fiesta de las salchichas (2016). Además, cuenta con un reparto de lujo en el que están los actores Catherine O’Hara, ganadora de premios Emmy, SAG y Globos de Oro, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders.

¿De qué trata la serie The Studio?

La serie The Studio cuenta la historia de Matt Remick, un ejecutivo que es nombrado el nuevo productor ejecutivo del legendario Continental Studios, un supuesto estudio de Hollywood. Aunque Matt es un gran cinéfilo y su sueño es hacer películas de calidad con el mejor equipo posible, tendrá que plegarse a los intereses comerciales de su empresa que son impuestos por Griffin Mill, su jefe, cuyo papel interpreta el actor Bryan Cranston.

Matt tendrá que decidir qué películas financiará el estudio y quién las dirigirá y deberá priorizar en muchas ocasiones los intereses económicos de la empresa Continental Studios. El nuevo productor ejecutivo tendrá que decidir, por ejemplo, si apoya una obra personal de Scorsese u otra película inspirada en la bebida Kool-Aid, a la bebida Kool-Aid una marca conocida. Una divertida producción que cuenta con el lujo de la presencia del director Martin Scorsese que se interpreta a sí mismo.

Lo mejor de esta serie es el adictivo ritmo que engancha desde el primer episodio y que cuenta con diálogos entretenidos y muy divertidos. Además, esta original ficción también está rodada con el recurso del plano secuencia que está de moda desde su utilización en la serie Adolescencia. La serie The Studio destaca también por la genial interpretación de actores como Seth Rogen, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Catherine O’Hara y para ambientar el mundo de Hollywood cuenta con cameos de estrellas de Hollywood como Martin Scorsese, Charlize Theron o Zac Efron,

El reparto de esta divertida serie

Los protagonistas de la sería son el actor Seth Rogen que interpreta el papel de Matthew «Matt» Remick, el productor ejecutivo de la Continental Studios, y la actriz Catherine O’Hara que da vida a Patty Leigh, la antigua directora y la mentora de Matt. La conocida actriz Catherine O’Hara ha obtenido por su brillante trabajo de interpretación varios premios Emmy, SAG y Globos de Oro. También en el reparto están los actores Ike Barinholtz como Sal Seperstein, el productor ejecutivo y amigo de Matt, Chase Sui Wonders como Quinn Hackett, la asistenta de Matt y Kathryn Hahn como Maya, la jefa de marketing de la empresa.

La serie The Studio cuenta como actores invitados con el director Martin Scorsese, Steve Buscemi, Charlize Theron, Zac Efron, Peter Berg , Paul Dano , Nicholas Stolle, Nicholas Stoller, Greta Lee, Sarah Polley, Rebecca Hall como Linda Rosenkratz y Dewayne Perkins como Tyler. Este es un buen recurso para representar el mundo del cine desde dentro y darle un toque de realismo.

La serie de comedia The Studio es una buena opción para los que quieran conocer por dentro la actividad de un estudio de cine. A estos espectadores seguro que les van a encantar las referencias, las parodias y los guiños a películas clásicas y de éxito de la historia del cine. En suma, The Studio es una original serie que destaca por su buen guion, la buena interpretación de sus protagonistas y esa mezcla de humor e intriga que está conquistando a los suscriptores de Apple TV+.