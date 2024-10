Marvel retrasa otra vez ‘Blade’ y su futuro es cada vez más preocupante

Era un secreto a voces, pero la nueva película de Blade se ha vuelto a retrasar. Disney ha apartado el reboot de su calendario de 2025 y ahora, la sombra de una probable cancelación acecha al cazador de vampiros del mundo marvelita. Y es que parece mentira que hayamos podido ver antes a Wesley Snipes recuperando a su personaje en Deadpool y Lobezno que a Mahershala Ali como nuevo héroe del UCM. No obstante, la noticia no habrá pillado desprevenidos a todos aquellos que hayan seguido el desastroso historial y las complicaciones en la preproducción sobre el relanzamiento de al propiedad intelectual, más de 20 años después del estreno de la última adaptación de David S. Goyer, Blade Trinity.

Según la última actualización de la casas de las ideas, Blade estaba pensada para estrenarse el próximo 7 de noviembre, aunque tristemente ahora sabemos que eso no sucederá. En su lugar, Disney ha aprovechado dicha fecha para colocar su segunda entrega de la franquicia Predators, la cual estará protagonizada por Elle Fanning. Por el momento, la película que supuestamente dirige Bassam Tariq no tiene un nuevo deadline que marque el camino, aunque la proyección del estudio marcó tres nuevas fechas en su calendario de estrenos; 18 de febrero de 2028, el 5 de mayo de 2028 y el 10 de noviembre de 2028. Se desconoce para que producciones son estas «tres cruces» en el calendario, pero dada la dirección completamente opuesta a desarrollar la historia del medio vampiro, es bastante más probable que esos huecos tengan que ver con futuras cintas de Spider-Man o de Los Vengadores. Blade es con diferencia el proyecto que más le ha costado sacar adelante al equipo de Kevin Feige, quienes por otro lado, suelen ser muy fiables a la hora de terminar cumpliendo sus objetivos y su correspondiente ritmo de tiempos.

Eso sí, desde la producción ejecutiva no parecen nada preocupados con el tema, pues el propio Feige ya dijo hace algunos meses que llevaban varios años tratando de sacar adelante a la película y que lo importante en estos momentos era «no tener prisa». Bueno, no seremos nosotros los que contradigamos al mandamás del Universo Cinematográfico más importante del celuloide, pero el Actor Aaron Pierre ya anunció que no estaría implicado en la adaptación y la espera eterna podría provocar lo propio en Mahershala Ali. El dos veces ganador del premio de la Academia es el principal valedor que estimula a los fans a seguir creyendo en el proyecto, por lo que su posible salida por desgaste de paciencia podría hacer todavía más complicado el futuro de Eric Cross.

‘Blade’: ¿Una cancelación próxima?

Blade ha tenido que lidiar con la salida de dos directores diferentes y con varios guionistas, sufriendo la pandemia, la huelga de guionistas y la salida y llegada de nuevos actores que quedan atrapados en una especie de limbo del que la producción no sale nunca. Todo esto teniendo en cuenta que al principio, estaba previsto que Blade llegase a los cines el 3 de noviembre de 2023, por lo que ya han pasado más de dos años desde la fecha prevista.

Por lo que sabemos, el director actual sigue siendo Tariq, mientras que Delroy Lindo y Mia Goth completan el elenco. Actualmente, el guion corre a cargo de Stacy Osei-Kuffour (The Bear), pero sabemos que Nic Pizzolato entró para «meterle mano» al libreto. Pizzolato es el productor ejecutivo de la serie True Detective, protagonizada en su tercera temporada por Mahershala Ali. El nuevo Blade fue presentado en la escena postcréditos de Eternos, aunque sólo vía audio cuando el cazador de vampiros le asegura precaución al personaje de Dane Whitman cuando este va a empuñar la espada maldita de su familia.

Aparecer en Eternals por supuesto, no le ofreció nada de suerte al personaje y lo peor es que la dirección más próxima de la Fase 6, tras apartar a Jonathan Majors y Kang el Conquistador es la de centrarse en la película de Los cuatro fantásticos: primeros pasos y en Vengadores: Doomsday. Una historia para la que regresan a la dirección los hermanos Russo y para la que volverá en forma de villano, Robert Downey Junior.

En realidad, apartar Blade de la planificación de 2025 tiene todo el sentido del mundo dada la política estratégica de la empresa instaurada en los últimos tiempos por Bob Iger: estrenar un máximo de tres largometrajes al año de Marvel. Con todo, los fans vuelven a quedar para saber si Blade tendrá una nueva oportunidad en la gran pantalla.