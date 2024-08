La secuela ‘Predator: la presa’ comienza su rodaje con una joven estrella como protagonista

El éxito de la reciente Alien: Romulus ha hecho ver a Disney que, quizás haber estrenado Predator: la presa directamente en Disney + en 2022 fue un error. La precuela de la reconocida saga recibió críticas fantásticas y la factura del trabajo de Dan Trachtenberg era digno de poder verse en la pantalla grande. Finalmente y con la preocupación de una taquilla todavía convaleciente por culpa del COVID-19, el reboot de supervivencia aborigen terminó siendo pasto del streaming, a pesar de que unos 65 millones de dólares de presupuesto que no hubieran sido complicados de rentabilizar en la cartelera mundial. Ahora muy posiblemente su inminente secuela no caiga en el mismo error, sobre todo teniendo en cuenta el reclamo que vuelven a tener los monstruos alienígenas y el terror en las salas.

La confianza de la casa del ratón con la propiedad intelectual va completamente en serio. Tanto que no ha anunciado sólo una única secuela del universo de Predator, sino hasta dos largometrajes concediéndole todo el poder creativo a Trachtenberg. Una apuesta insólita entre las major, donde cada vez la figura del director parece pintar menos, más si cabe en el terreno de los blockbuster. Por lo que conocemos, el título oficial de la primera secuela lleva por nombre Predator: Badlands y acaba de arrancar su rodaje en nueva Zelanda. En cuanto al otro proyecto, se especula con que vaya a desarrollarse en paralelo, siendo una continuación directa de la primera incursión de la criatura en la Tierra. Eso sí, viendo a la actriz que han escogido como protagonista, parece claro que Predator: Badlands terminará proyectándose en el patio de butacas.

Una nueva presa para el Predator

La actriz elegida para plantar cara a la raza de cazadores es Elle Fanning. La joven estrella del celuloide da así, un nuevo giro a su carrera, protagonizando una historia de terror nueve años después de The Neon Demon. Predator: Badlands partirá de un guion original coescrito con Patrick Aison, donde en un futuro cercano, uno de estos seres establece una coto de caza en una yerma extensión de la tierra que se asemeja a un vertedero. Allí, malviven toda una serie de seres humanos acostumbrados a las condiciones climatológicas adversas y también, dos hermanas cercanas que se separarán por primera vez, desencadenando así el conflicto principal de la trama. En principio y sin todavía una confirmación oficial, se supone que Falling será la mayor de ambas y la encargada de recuperar el contacto con la otra.

Trachtenberg es sin duda, el director ideal para afrontar de nuevo el proyecto. Debutó en 2016 con la estimulante Calle Cloverfield 10, pero en el terreno de la pequeña pantalla, del mismo modo destacó anteriormente filmando uno de los capítulos de Black Mirror y después, el piloto de The Boys. En el futuro, aparte de volver a llenarnos el cuerpo de tensión con el cazador extraterrestre, en su agenda fílmica rodará alguno de los episodios de la temporada final de Stranger Things.

Elle Fanning: ¿un futuro con Oscar?

Puede que la hermana pequeña de Dakota Fanning no haya tenido una gran presencia protagónica en la gran pantalla, pero a sus 26 años ya se ha puesto a las órdenes de autores de la talla de Nicolas Winding Refn, David Fincher, J.J.Abrams, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Sofia Coppola, Alejandro González Iñárritu y hasta aparecerá en el mundo de los videojuegos, como un personaje del Death Stranding 2: On the Beach creado por Hideo Kojima.

Una trayectoria que podría adquirir cierto cariz dorado en la próxima alfombra roja. Las tres veces nominada al Globo de Oro por su desempeño en la serie The Great, estrenará a finales de año A Complete Unknown. El biopic sobre Bob Dylan que protagoniza Timothée Chalamet y en la que Fanning dará vida a Sylvie Russo. Personaje que se basa en la vida real de Suze Rotolo, novia y musa de Dylan a principios de los 60. El gusto de los académicos por las cintas biográficas tiene preparado una más que probable nominación para Chalamet y quien sabe si también para el desempeño de la estadounidense.

Una saga que recupera el cauce

El éxito de Predator: la presa supuso un soplo de aire fresco para la franquicia, la cual andaba perdida entre reboots, secuelas y derivados que no terminaban de recuperar la calidad que en 1987 obtuvo la primera Depredador, con el protagonismo de Arnold Schwarzenegger. La IP es una de esas grandes marcas adquiridas por Disney tras la compra de la 20th Century Fox y con el éxito de esta y de Alien, ya se rumorea con un posible nuevo crossover en el formato de la animación que enfrente a los dos poderosos monstruos.