‘Prey 2’: ¿Podría tener una segunda parte la precuela del 2022?

Prey nos presentó a Naru, una joven comanche interpretada por Amber Midthunder que debía aprender a luchar contra el primer Predator que aterriza en la tierra. La cinta fue elogiada por la crítica al suponer un regreso digno a la historia, recuperando la esencia del título original que protagonizó Arnold Schwarzenegger. Ahora, en una reciente entrevista con Midthunder, Collider le ha preguntado sobre el futuro de su personaje, la franquicia y lo que le podría deparar en el futuro en Prey 2:

“Siempre fue así como me sentí al respecto porque, ya sabes, la película es un viaje tal que definitivamente como el personaje al final se siente como, bueno también está él, creo que en parte se siente así”. Al final de Prey 2, Naru está viva pero claramente en máxima alerta sobre si estos depredadores alienígenas pueden volver en un futuro a su mundo. ¿Estará lista para entrenar a su gente para enfrentarse a la terrible amenaza si esta vuelve o simplemente querrá seguir con su vida? “Creo que parece que no van a volver, pero en última instancia, obviamente, hay todo tipo de amenazas imprevistas”, seguía reflexionando Midthunder. En el filme también existen amenazas más allá de la terrible criatura, como por ejemplo los cazadores de pieles franceses, por lo que la actriz cree que no necesariamente deben preparase para más depredadores, sino que “sólo hay amenazas imprevistas y tenemos que estar preparados”.

Con la franquicia en su conjunto, Prey (titulada originalmente en España como Depredador: la presa) fue una nueva versión de la historia que en realidad, hemos visto hacer una y otra vez. Eso sí, consiguiendo que los fanáticos se emocionaran nuevamente por este universo de ciencia ficción, después de varios intentos fallidos por resucitar la saga. Parece que por la respuesta de Midthunter, todavía quedan muchas historias que contar en el mundo de Naru.

Depredador: la presa está disponible en Disney +, al igual que el resto de películas de la franquicia. Esta fue la primera adaptación de la IP desde que la marca de la Fox pasó a ser propiedad de la casa del ratón. Un estreno que no pasó por los cines, sino que extrañamente fue directamente al servicio de streaming de Hulu en Estados Unidos. Desde luego, una segunda parte en la que vemos a una Naru más experimentada o quizás un regreso de más de un depredador para terminar con su poblado, podría ser un seguimiento muy esperado por parte del fandom.