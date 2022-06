El autor de ciencia ficción Philip K. Dick tendrá su propia película biográfica

Philip K. Dick, el autor de ciencia ficción por antonomasia, recibirá una película biográfica en la que por primera vez, conoceremos parte de su vida, lejos de todas esas geniales historias que fueron llevadas al séptimo arte por directores de la talla de Ridley Scott o Paul Verhoeven. Su trabajo inspiró películas como Blade Runner o Desafío total y el influjo de su complejo universo influyó de manera directa en toda una generación de escritores y narradores cinematográficos.

La cinta en cuestión, llevará por título Only Apparently Real y de momento, se encuentra en una fase muy temprana de preproducción. Está siendo producida por Jon Shestack de Air Force One y por Michael Ritcher. Lo que sabemos de su historia es que la trama se centrará en parte de la extraña vida del autor, en particular, sobre un allanamiento que puede haber ocurrido o no, y donde todos los manuscritos de Philip K. Dick podrían haber sido robados.

El autor de Ubik escribió un total de 44 novelas y más de 100 cuentos en vida, antes de morir a la temprana edad de 53 años en 1982. Parte de su bibliografía abarco unas narrativas llenas de paranoia y realidad contra la percepción de unos personajes que luchan por encajar en sus distópicos preámbulos. A día de hoy, resulta impensable comenzar una conversación sobre el género sin mencionar al autor estadounidense, pero en el pasado K. Dick no alcanzó la fama y la notoriedad que en la actualidad le preceden hasta que su libro El hombre en el castillo, se llevó el premio Hugo a la mejor novela. Más allá de la libre adaptación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que Scott plasmó en Blade Runner, el trabajo del autor de Chicago ha abarcado en la gran pantalla historias tan variadas desde la Minority Report de Tom Cruise hasta la cinta de animación A Scanner Darkly.

Todavía no existe un casting preestablecido para el filme biográfico, pero versará sobre el libro homónimo que escribió el agente de su herencia, Paul Williams. En los años 70, hubo un intento de allanamiento en el hogar de Philipp K. Dick, un tramo en la vida del escritor que estuvo marcado por su cuarto divorcio y luchando contra la adicción de las anfetaminas y el bloqueo creativo. En el momento de eta intrusión, el escritor estaba convencido de que el gobierno de los Estados Unidos lo estaba espiando y por aquel entonces, la noción de lo que era real y parte de su paranoia borró cualquier límite racional.