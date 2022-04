Barbie es sin duda, la muñeca más conocida del mundo. Pero no sólo destaca en la industria del juguete, ya que la marca ha creado un universo infantil alrededor de su icónica figura. Tanto es así que Barbie tiene una gran cantidad de películas de animación que sus fans reconocen, formando una potente franquicia cinematográfica en el mercado doméstico. Por ello, no es extraño que Hollywood no quiera llevarla a la gran pantalla, a través de un live action en el que Margot Robbie, una de las actrices más talentosas y bellas del panorama interprete su papel protagonista. De la producción sabemos que Ryan Gosling será Ken, pero ahora hemos recibido la noticia de que Emma Mackey también aparecerá en esta adaptación.

Siempre se ha comentado el parecido físico que hay entre Margot Robbie y Emma Mackey, hasta tal punto que la primera ya ha dicho en alguna ocasión que la confunden muchas veces con la actriz francesa. Mackey saltó a la fama gracias a su papel de Maeve en la serie de Netflix Sex Education, pero desde hace ya un par de años lleva encadenando proyectos interesantes en el cine, como puede ser Eiffel y Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh. Desconocemos el rol que interpretará en Barbie, pero visto el evidente parecido, no sería nada extraño que la nueva promesa de Hollywood encarnase a la hermana pequeña de esta o a una nueva versión de la muñeca.

No esperes la típica historia

Con una película de Barbie en el horizonte, se podría pensar en que el resultado tendrá que ver con todo lo que popularmente conocemos de la muñeca. Incluso en toda la polémica que siempre ha existido alrededor de la cosificación del cuerpo de la mujer y de la evolución de juguete desde que se presentase por primera vez en 1959. Sin embargo, la cinta estará dirigida por Greta Gerwig, la cineasta que nos trajo Lady Bird y una revisión moderna de Mujercitas. Por lo que hemos apreciado de su de momento breve filmografía tiene muy presente la perspectiva feminista, creando personajes femeninos con carácter sin dejar de lado su humanidad e imperfecciones.

El guion lo firma junto a su actual pareja, el también director Noah Baumbach, responsable de Frances Ha (en el que Gerwig es la actriz protagonista) e Historia de un matrimonio, entre otros proyectos. Actualmente Barbie se está filmando y se espera que llegue a los cines en 2023.