El maratón navideño que necesitas: éstas son las mejores series españolas para no moverse del sofá en toda la tarde

El año 2024 ha destacado por la cantidad de películas y series que se han estrenado en las plataformas de streaming y también por la calidad de estas inolvidables ficciones. Las plataformas necesitan cada vez más contenidos debido al boom de las series y las productoras no han parado ni un minuto. Entre todos los estrenos han sorprendido también los de series españolas que se han puesto a la altura de las mejores series internacionales. Por eso os vamos a hablar de las 10 series españolas que consideramos las mejores del 2024 y que si no has visto puedes aprovechar estos días de descanso para disfrutar de ellas. Estas series son las siguientes: Querer, El caso Asunta, Ni una más, Reina roja, Celeste, Clanes, Los años nuevos, Galgos, Yo adicto y Las abogadas. No te pierdas la oportunidad de ver algunas de estas series en un maratón para terminar el año.

La primera de la que os vamos a hablar es de la miniserie Querer de Alauda Ruiz de Azúa que se puede ver en Movistar Plus+ y que es una de las mejores que se han estrenado en los últimos años. Esta serie nos cuenta como después de 30 años de matrimonio, Miren denuncia a su marido por violación continuada y sus hijos deberán posicionarse a favor de uno de sus progenitores. La serie va contando de forma paralela el sufrimiento personal de familia Gorosmendi-Torres y el calvario judicial por el que tienen que pasar para que se esclarezca la verdad.

El caso Asunta, una de las mejores series españolas de 2024

Una de las ficciones españolas que más ha impactado este año a los usuarios de Netflix esta miniserie basada en hechos reales Una brillante producción que comienza con la denuncia que Alfonso Basterra y Rosario Porto ponen en la policía tras la desaparición de su hija Asunta. Un caso que conmocionó a la sociedad española y por el que al final fueron condenados los padres de la niña fallecida. Los actores Tristán Ulloa y Candela Peña interpretan con maestría los papeles de los padres.

Ni una más

También en Netflix se puede ver este drama protagonizado por Alma, una adolescente de 17 años conflictiva y mala estudiante que se presenta en su instituto con una pancarta en la que pone: ‘Cuidado, ahí se esconde un violador’. El mensaje de la joven, cuyo papel es interpretado por la actriz Nicole Wallace, sorprende a todos. La serie va desgranando todo lo que pasó en los meses anteriores.

Reina roja, otra de las mejores series españolas de 2024

Esta serie basada en la novela de Juan Gómez Jurado se puede ver en Prime Video y se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma. Su protagonista es Antonia Scott, papel interpretado por Vicky Luengo, que es la persona más inteligente de la tierra con un cociente intelectual de 242. Es conocida como Reina Roja dentro de una investigación policial secreta y después de varios años apartada de la organización, Mentor, antiguo jefe de Antonia, llama a Jon Gutiérrez (Hovick Keucherian), un policía alcohólico, para que vaya a buscarla e intenten resolver un secuestro.

Celeste

También ha destacado este thriller creado por Diego San José y dirigido por Elena Trapé que se puede ver también en Movistar Plus+. Esta serie cuenta la historia de Sara Santano, papel interpretado por la actriz Carmen Machi, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que deberá investigar si Celeste, una gran estrella musical latina, está intentando evadir impuestos.

Clanes

Otra de las series españolas que ha sorprendido este año 2024 es esta ambientada en el pueblo de Cambados en el que se cuenta la historia entre Ana, una abogada que llega hasta allí para saldar cuentas del pasado, y Daniel, el hijo de un importante narcotraficante de la zona. La serie Clanes está protagonizada por los conocidos actores Tamar Novas y por Clara Lago.

Los años nuevos

En Movistar Plus+ se puede ver esta serie dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por los actores Iria del Río y Francesco Carril que dan vida a la pareja formada por Ana y Óscar. El protagonista de esta serie cumple años el 31 de diciembre y Ana el 1 de enero y ambos se conocen una noche de Fin de Año. Una serie de 10 episodios en la que se cuenta cómo pasan las Nocheviejas esta pareja desde el 2015 al 2024.

Galgos

Otras de las series españolas de 2024 que también se puede ver en Movistar Plus+ es esta en la que se cuenta como Emilio (Luis Bermejo) y Carmina Somarriba (Adriana Ozores) heredan tras la muerte de su padre el grupo Galgo, especializado en bollería y alimentación infantil. La aprobación de la Ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio se convertirán en una oportunidad para que Carmina aparte a su hermano de la empresa y cambie todo.

Yo adicto, la sorpresa de las series españolas de 2024

Esta serie dramática se puede ver en Disney+ y se ha convertido en la sorpresa de este año. Protagonizada por Javier Giner (Oriol Pla) cuenta la historia de un profesional de la industria audiovisual que ingresa con 30 años de forma voluntaria en un centro de desintoxicación. La serie cuenta como la vida del protagonista cambia totalmente cuando decide pedir ayuda.

Las abogadas

Por último, os recomendamos esta serie que está disponible en RTVE Play y Netflix y que está ambientada en el Madrid de 1969. Cuenta la historia de cuatro abogadas que intentarán defender sus ideas en los juzgados: Lola González, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo.