Llega a Netflix el bombazo definitivo: el reality de ‘El juego del calamar’

Las plataformas de streaming están estrenando cada vez más realitys. Recientemente Netflix ha confirmado que a finales de este año se estrenará Squid Game: El Desafío, un reality derivado de la conocida serie surcoreana El juego del calamar que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming.

Los protagonistas de este reality son 456 jugadores que competirán en juegos inspirados en la serie original, por un premio de 4,56 millones de dólares. Según se reveló en el evento de Netflix Upfronts que Squid Game: El desafío, el nuevo reality llegará a la plataforma de streaming en noviembre de este año, aunque todavía no se ha confirmado el día concreto del estreno.

Un ambicioso reality

Squid Game: El desafío es un ambicioso proyecto producido por Studio Lambert, que está detrás de otros como The Circle y The Traitors. También ha participado The Garden, el productor respaldado por ITV Studios detrás de la serie 24 Hours in A&E.

El reality tendrá un total de diez episodios y en ellos veremos a los concursantes competir en una serie de juegos inspirados en la serie y en otros creados específicamente para el programa. Los jugadores tendrán que buscar sus estrategias y establecer alianzas con otros jugadores.

Un polémico reality de El juego del calamar

Como ocurrió con el estreno de la serie, el lanzamiento de este reality también ha supuesto cierta polémica después de que se filtrase un informe en el que se explicaba que los participantes habían sido sometidos a condiciones extremas durante el rodaje. De hecho el rodaje del reality tuvo que pararse y algunos de los concursantes necesitaron atención médica al resultar afectados por una ola de frío que hubo en Gran Bretaña, el lugar donde se estaba rodando el programa.

Como consecuencia de este informe Studio Lambert, The Garden y Netflix lanzaron un comunicado en el que explicaron lo siguiente: «Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro reparto y equipo, e invertimos en todos los procedimientos de seguridad necesarios. Aunque hacía mucho frío en el plató – y los participantes estaban preparados para ello –, cualquier afirmación sobre lesiones graves es falsa».

Habrá que esperar al estreno de Squid Game: El desafío en noviembre en la plataforma de streaming Netflix para poder valorar el resultado. Además, los seguidores de la serie están de enhorabuena porque la renovación de la segunda temporada ‘El Juego del Calamar’ ya ha sido confirmada.