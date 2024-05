Lily Gladstone sigue adelante tras perder su Premio Oscar: «Me gusta ser creativa e ir contracorriente»

Más de dos meses después de la ceremonia de los Oscar 2024, Lily Gladstone ya ha superado con creces su fallida opción a la estatuilla dorada que cayó en manos de Emma Stone. Una de las sorpresas rotundas de una noche donde todos esperaban que la intérprete de origen indígena consiguiese alzarse con el máximo galardón. Y es que el rostro femenino de Los asesinos de la luna podría haber sido la primera actriz americana en ganar el Premio de la Academia a la Mejor actriz, de no ser por el riesgo y exposición física que adoptó Stone en Pobres criaturas. Por el momento, la nominación tendrá que ser suficiente para ella, aunque con todos los proyectos y oportunidades que tendrá por delante, sería muy extraño que no la volviésemos a ver en el alguna futura candidata a los filmes más representativos del próximo circuito de premios. Por ello, ya ni siquiera piensa en cómo le fueron las cosas porque debe afrontar otros futuros papeles complicados.

“Quiero decir, independientemente de cómo resultaron las cosas, tengo trabajo por delante y trabajo en fila”, explicaba Gladstone en su entrevista más reciente. Una consideración y un aumento de trabajo en su agenda que a lo mejor, valora bastante más que el Oscar en sí mismo, pues su rol de Mollie Burkhart exploró un lugar para la inserción de su minoría en las historias: “Estaba muy agradecida de saber eso, especialmente porque Los asesinos de la luna abrió este espacio en la pantalla y ahora el público quiere vernos y enamorarse de nosotros”.

La última propuesta del director Martin Scorsese fue maltratada por la ceremonia y tras 10 estimulantes nominaciones, se fue de completo vacío. Basada en hechos reales, en esta especie de western/true crime Gladstone se pone en la piel de una miembro de la nación indígena de los Osange, los cuales en los años 20 fueron víctima de toda una serie de asesinatos con motivo de la apropiación de sus tierras, llenas de petróleo.

Gladstone y la representación nativa

Desde Reservation Dogs hasta Under the Bridge y ahora Fancy Dance, la representación nativa parece estar creciendo, pero a medida que Gladstone elige roles, ella no siente que todos los personajes y narrativas que explora deban estar vinculados a una sola parte de su identidad. “Estoy teniendo conversaciones sobre hacer cosas que tengan cierta ligereza”, comenzaba explicándole a la revista Empire.

Porque a pesar de desear trabajar con los mejores cineastas y configurar historias potentes, a Gladstone le apetece experimentar y desarrollarse en géneros y tonos más allá de los dramas en los que la hemos conocido: “Si bien quiero que mi trabajo sea significativo, realmente me gusta ser creativa e ir contracorriente. Me gusta la comedia negra (…) Son todas las cosas con las que sueñas cuando te conciertes en actor por primera vez, pero a menos que estuvieran buscando a alguien nativo, no me veía interpretando a esos personajes. Hay muchas más divertidas en las cosas que piden ahora y en lo que me ofrecen”.

Cuando en el medio norteamericano le preguntaron por cuales eran ese tipo de proyectos que ahora sí que le ofrecen, Gladston mencionó que estaba muy emocionada de participar en La policía de la memoria, la adaptación novela homónima de ciencia ficción que escribió Yoko Ogawa en 1994 y también de una comedia romántica coral independiente que según contó ella misma, se anunciará muy pronto.

Artistas nativos en cualquier papel

Por último, en la entrevista Lily Gladstone explicó que mientras los diferentes actores nativos estén representando papeles tan diferentes como las propias raíces indígenas o superheroínas como Echo, a la que da vida Alaqua Cox. “Si lo desglosas, el 95% fue eliminado (tribus indígenas). Nosotros somos los que todavía estamos aquí. Entonces, en cualquier forma en la que aparezcamos y en cualquier historia que contemos…está cambiando la percepción de la gente. El arte nos da un marco para entender la sociedad”, terminaba de observar la ganadora del Globo de Oro.

El próximo 28 de junio, podremos ver a Gladstone estrenar en Apple TV + la película Fancy Dance. El pasado mes de abril pudimos verla en la miniserie de Disney +, Under the bridge.