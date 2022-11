Kit Harrington habla de su futuro en Marvel después de ‘Eternals’

Actualmente, el mundo cinematográfico de Marvel está muy pendiente de lo que inminentemente aterrizará en las salas dentro de poco. Es decir, Black Panther: Wakanda Forever ocupa la mente de todos los fans, así como un interés creciente sobre Kang el Conquistador, el que será el nuevo Thanos en este periodo conocido con el nombre de Saga del Multiverso. Pero esa fijación no debe dejar al público sin la perspectiva de que el equipo de Kevin Feige tiene un plan a años vista y que de momento, lleva algunas puertas abiertas pendientes de su futuro. Este es el caso particular de Black Night, el personaje que hizo su debut en Eternals bajo el rostro del actor Kit Harrington. El Jon Snow de Juego de Tronos ha querido hablar con The Hollywood Reporter, quienes por supuesto, le han preguntado por su vinculación con el estudio.

Después de los créditos de la malograda cinta de Chloé Zhao, pudimos ver cómo el personaje interpretado por Harrington recurría a una antigua espada familiar para rescatar a su novia, Sersi (Gemma Chan). A lo que para sorpresa de todos los fans, la voz de Blade (Mahershala Ali) le advertía sobre ella, sin aparecer en pantalla. Con el futuro de la cinta del cazavampiros en el aire (todavía sigue sin director), Harrington ha querido dejar claro que siempre existió la posibilidad de convertir a su rol en un héroe. El británico no estaba interesado en aparecer en una película de Marvel sólo para interpretar al novio de alguien: “Sabía de algunas posibilidades futuras, así que eso siempre ha sido parte de la conversación”.

La fuerte inclinación a mantener todo en secreto, suele convertir en algo complicado comentar para las estrellas sus futuras apariciones o regresos y, lejos de querer abdicar del puesto, Kit Harrington sabe que no es algo que esté del todo en sus manos: “Como en cualquier cosa, realmente no lo sabes. Haces una especie de investigación sobre qué personaje podría ser y dices: ‘Oh, eso parece bastante divertido’. Pero depende de ellos si quieren incluir a esa persona en sus planes”, le contaba el actor a THR. Finalmente, mantuvo esa calma tan característica de los empleados de la franquicia, señalando que no sabía nada más, aparte de la propia existencia de los planes con Black Knight, pero sin conocer cuál será el desarrollo narrativo de los mismos.

Lo que es seguro es que tardaremos bastante en volver a ver al rol del caballeresco héroe, pues no parece casi con total seguridad, que este vaya a aparecer en los dos próximos estrenos de Marvel: Black Panther: Wakanda Forever y Ant-man y la Avispa: Quantumania.