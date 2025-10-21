Una jubilada explota en directo contra el anuncio del Ministerio de Vivienda: «Se ríe de nosotros»

La última campaña del Ministerio de Vivienda ha sido objeto de una polémica en toda España. El spot viaja a un ficticio año 2055 para irónicamente describir cómo será la vida de quienes hoy no pueden acceder a una casa, así se ve a tres jubilados compartiendo piso y viviendo como si fueran estudiantes. El problema es que ya hay mayores que hoy en día viven así, por lo que muchos se han sentido atacados. Para el programa En boca de todos ha hablado una mujer para quejarse de esta campaña: «No le encuentro ningún sentido, yo tengo 70 años y no tengo dinero para alquilar un piso.Se está riendo de todos los españoles y yo no sé donde vamos a llegar. Lo que tiene que hacer este señor es irse».

La última campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda, dirigido por la socialista Isabel Rodríguez, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido numerosas críticas. El anuncio fue lanzado el pasado viernes coincidiendo con el 47º aniversario del artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna.

El rótulo inicial del vídeo deja la primera pista de lo que está por venir en la grabación, de menos de un minuto de duración. «¿Cómo imaginas tu futuro?», se puede leer, al mismo tiempo que aparece un primer jubilado protestando porque su compañero de piso, Luis, no se ha preocupado por mantener presentable el baño. «¡30 años dejándote los calzoncillos!», grita el personaje, dejando claro el tiempo que llevan como compañeros de vivienda.

Otro de los personajes, una mujer, aparece en escena para comunicar a sus compañeros, varones, que necesita el salón. «Esta noche voy a traer a alguien a casa». También se muestra las disputas típicas de la convivencia juvenil como la del que coge «los yogures» del compañero sin avisar, la de la ocupación de lo que parece el único baño de la casa compartida, o la del que no puede dormir debido al ruido de la música de una fiesta.

Una jubilada explota en directo

El precio medio del alquiler es de 1.155 euros y el SMI de 1.381 euros, una situación que ha incendiado las redes tras la publicación de este polémico spot. El martes 21 de octubre, el programa En boca de todos habló con una jubilada de 70 años que comparte piso porque no puede permitirse ella sola el alquiler de una vivienda.

Tomasa, esta jubilada, señaló los motivos por los que está molesta tras la publicación de este spot: «No le encuentro ningún sentido, yo tengo 70 años y no tengo dinero para alquilar un piso».

Ante estas declaraciones, el presentador de En boca de todos, Nacho Abad planteó a la invitada si creía que con este anuncio el Gobierno «se está cachondeando» y Tomasa respondió tajante: «Se está riendo de todos los españoles y yo no sé donde vamos a llegar. Lo que tiene que hacer este señor es irse».