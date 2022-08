John Boyega dice que Daniel Kaluuya le ha ayudado a replantear su carrera

Hace poco, algunos rumores situaban a John Boyega en el ecosistema del Universo Cinematográfico de Marvel. Lejos de especular con ello, como muchos otros intérpretes han hecho, el de Peckham lo negó todo y reflexionó sobre las películas independientes junto a su compañero, el ganador del Oscar Daniel Kaluuya.

Boyega habló con The Daily Beat sobre el tiempo que estuvo “reevaluando todos los aspectos” de su carrera: “Invité a Daniel Kaluuya a mi casa porque estaba pensando en muchas cosas. Nos sentamos y le conté todo sobre cómo me sentía (…) Y fue tan simple, la forma en que reaccionó. Él estaba como ‘Sí, necesitas priorizar el trabajo con que personas que realmente compitan contigo. Colaboraciones creativas, tenemos que encontrar personas que estén en nuestra longitud de onda y luego creamos algo bueno para nuestra audiencia. Esa fue una de las voces en las que dije Ok, esto es lo que voy a hacer’”.

Cómo no, a la palestra salió su participación en Star Wars. Un desafió por el que sufrió insultos racistas y con el que recordó cómo se dio cuenta de que estaba dentro de una industria que ni siquiera estaba lista para él. Los fanáticos amenazaron con boicotear las películas debido a su elección como Stormtrooper: “Para mí, fueron solo las diferencias sobre su paso por Star Wars. Siempre trato de sacar la lección de ‘Eso fue diferente. Pero nunca más’”.

Después aseguró que la conversación con Kaluuya derivó hacia “diferentes proyectos” y que pasar salir de la imagen tan arraigada que suelen tener los protagonistas de una franquicia, quizás el cine más autoral y los roles arriesgados, como bien hicieron en sus respectivas carreras figuras como Robert Pattinson y Daniel Radcliffe.

Boyega comenzó despuntando con el éxito underground Attack the Block, la cual tendrá una segunda parte para 2023. Después salió al maninstream internacional gracias a su papel de Finn en Star Wars. Su incursión en la ciencia ficción no terminaría aquí, ya que a mitad de la trilogía, después de la segunda cinta galáctica dirigida por Rian Johnson, Boyega protagonizó Pacific Rim: Insurreción. No parece que el actor vaya a regresar a la franquicia creada por George Lucas, ni parece que esta vaya a continuar por los derroteros de las trilogías, sobre todo cuando la ficciones recientes demuestran que la calidad de sus historias mejora cuando se aleja de lo solicitado por la fan base.