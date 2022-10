Joaquin Phoenix y Rooney Mara protagonizarán lo nuevo de Pawel Pawlikowski

El director de la galardonada Cold War, Pawel Pawlikowski, ya ha encontrado a los dos protagonistas de su nuevo proyecto. Serán Joaquin Phoenix y Rooney Mara, dos de los mejores actores de la industria que además, son pareja en la vida real. Esta película se llamará The Island y estará producida por FilmNation Entertainment.

Según la sinopsis oficial, The Island sigue a una pareja estadounidense que da la espalda a la civilización en la década de los años 30, construyendo su propio paraíso privado en una isla desierta en la que son autosuficientes. Sin embargo, después de que un millonario que pasaba con su yate los convierta en una sensación amarillista para los periódicos, una condesa autoproclamada llega de la nada junto a sus dos amantes para apoderarse de la isla y construir un hotel de lujo. El Edén construido por la pareja se ve amenazado y comienza de esta forma, una guerra psicológica en el que la traición, la infidelidad y la muerte se vuelven contra los intrusos de la isla.

No es la primera vez que Phoenix y Mara coinciden en una producción. Ambos estuvieron en Her de Spike Jonze y en María Magdalena, la película que profundizaba en la figura de la Santa como discípula de Jesús de Nazaret. Eso sí, antes de volver a verlos juntos en la gran pantalla, Phoenix rodará Joker: Folie à Deux y estrenará tanto Dissappointment Blvd de Ari Aster como Napoleón de Ridley Scott. Por su parte, Mara tiene pendiente el estreno de Women Taking, una de las favoritas para la próxima alfombra roja y el drama La Cocina.