Jessica Lange tiene claro que las mejores películas de la actualidad no se hacen en Hollywood

No son pocas las grandes voces que se han pronunciado sobre la crisis creativa y económica que está asolando a Hollywood. La que fuese la meca del cine encadena algunos éxitos comerciales puntuales como Barbie, Oppenheimer o Dune: Parte dos, pero lo cierto es que no resulta ya ninguna novedad ver, cómo algunos proyectos que deberían funcionar bien en las salas, se estrellan estrepitosamente. Ese desapego hacia las salas tiene mucho que ver con el desprestigio de las franquicias y la saturación entre otros géneros, del cine de superhéroes. Parece que la tendencia apunta cada vez más a un séptimo arte europeo y asiático, que sí que ha sabido seguir creando contenido autoral original. Esta una opinión compartida por algunos miembros de la propia industria de Los Ángeles, como es el caso de Jessica Lange. La veterana actriz cree que el impulso artístico que un día dominó la creación de los estudios se ha empañado por “el afán de lucro corporativo”.

La palabras de norteamericana nacieron de su última entrevista, cuando se puso por ejemplo dos de las últimas cancelaciones más sonadas de Warner Bros. Discovery. Una es Batgirl y la otra, Coyote vs. Acme. La idea de la major es la desconfianza sobre las propuestas, las cuales por otra parte ya estaban prácticamente terminadas. En cambio, si no las llegan a estrenar, la compañía puede recuperar parte de los impuestos invertidos. Sobre esto, Lange lo tiene claro: «Debería haber una ley que lo prohíba».

El impulso hacia el proceso creativo

Lange es una de las figuras más reconocibles del cine de los 80 y los 90, resistiendo el paso del tiempo, a diferencia de otros rostros generacionales femeninos de aquella época. De hecho, Lange vivió una segunda juventud y notoriedad gracias a la serie de Ryan Murphy, American Horror Story. La pequeña pantalla le dio más oportunidades de brillar con la miniserie Feud: Bette and Joan y The Politician. Pero mucho antes de todo eso, Lange estuvo nominada hasta en 6 ocasiones al Premio Oscar, llevándose de ellas, dos veces la estatuilla. Una a la Mejor actriz de reparto por Tootsie y otra por ser la Mejor actriz principal de Las cosas que nunca mueren. Es por eso que ella sabe mejor que nadie lo que es trabajar a las órdenes de grandes cineastas en un tiempo, donde la creatividad era la base de la que partían la mayoría de las producciones:

«Vivimos en un mundo corporativo y ciertamente esto se ha extendido a la industria cinematográfica. Gran parte de la industria ahora no gira en torno al proceso creativo. Obviamente, esto no es generalizado, pero hay muchos casos en los que siento que el impulso artístico se ve abrumado por el afán de lucro corporativo», le explicaba Jessica Lange al medio Vulture.

América ya no hace las mejores películas

La intérprete siguió expresando ese descontento hacia donde se había dirigido la industria y puso como ejemplo, a uno de los mejores filmes del 2023: «Si miras algunas de las mejores películas del año pasado ¿qué tienen en común? No son de Estados Unidos. Mi favorita fue Anatomía de una caída. ¿Con qué frecuencia vemos una película como esa, donde la ambigüedad de las cosas nunca se soluciona?».

Por último, Jessica Lange hizo memoria, recordando con lamento cómo ha cambiado el cine desde que ella inició su carrera. «Antes había una especie de sinergia entre los actores y los realizadores (…) El director se colocaba al lado de la cámara y había casi una alquimia, esta transformación de la energía entre el director y tú frente a la cámara mientras representabas la escena…tenías la sensación de que el director estaba contigo en todo momento», le terminaba de mencionar al medio estadounidense.

Lo cierto es que aunque para muchos, Anatomía de una caída fue el mejor título del año, una cinta americana como Oppenheimer terminó siendo la que conquistó la ceremonia de los Oscar. A pesar de eso, existe una gran mayoría de obras crecientes que van adquiriendo relevancia dentro de un mercado que antes, tenía a Hollywood como la excelencia dentro de lo creativo y lo original.

Jessica Lange ya criticó a la industria

No es la primera vez que Lange pone de manifiesto su descontento con el panorama creativo actual de su país. En 2023, le contó a The Telegraph que el énfasis de hacer películas ya no se encontraba en el arte, los artistas o la narrativa, sino que era una cuestión de «satisfacer a los accionistas».

En esas mismas declaraciones destacó su desazón hacia las franquicias, además de matizar que ante su cercano retiro, nadie la iba a echar de menos en el panorama actual.