James Gunn es el primero que sabe lo que es sufrir la cultura de la cancelación. El director que había dirigido dos exitosas entregas de Guardianes de la galaxia fue destituido por Disney, después de la aparición de unos tuits en los que hacía chistes de humor negro. El resultado fue que Warner Bros lo terminó fichando para su reboot de El escuadrón suicida. Su reparto marvelita presionó para su reincorporación y finalmente, Gunn regreso a la franquicia. Es por eso que quizás el cineasta y guionista no lleve nada bien los constantes intentos de las redes sociales por cancelar al actor Chris Pratt.

Fuera de las cámaras, el actor que interpreta a Chris Pratt ha manejado siempre una mentalidad y creencias religiosas un tanto conservadoras por decirlo suavemente. Su mala relación con su ex Anna Farris, y los desplantes hacia la comunidad LGTBI le han granjeado varios intentos de cancelación por parte de activistas y algunos compañeros de la industria. Pese a todo, el intérprete siempre ha encontrado defensores y en este caso ha sido Gunn el peso pesado que ha salido para reconfirmar que un futuro de sus guardianes sin Pratt sería impensable.

Marvel. Hear me out. Just… replace him. pic.twitter.com/g4pfZ9ni7s

— meghan 2.0「she/her」 (@themeghanlodon_) April 24, 2022