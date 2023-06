James Gunn encuentra a su nuevo Superman

Desde que James Gunn y Peter Safran asumiesen el control del nuevo DC Universe, han sido muchos los rumores sobre los diferentes actores y actrices que podrían entrar dentro de este nuevo y ambicioso proyecto. Una programación con vista a 10 años en el que las viñetas de Detective cómics se plasmarán una vez más en la pantalla grande y también, en formato serie dentro de Max, el renovado servicio de streaming propiedad de Warner Bros. Discoverry. Pero ahora, fuera de esa rumorología habitual, Gunn ha confirmado a su nuevo Superman y Lois Lane para Superman: legacy.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Habitualmente, el exrealizador de Marvel siempre ha utilizado su Twitter para desmentir las elucubraciones sobre sus proyectos, pero esta vez ha comentado la exclusiva de THR con un “¡Preciso! (No sólo son actores increíbles, sino también personas maravillosas)”. Con lo que la confirmación parece evidente y por tanto, ya sabemos que David Corenswet encarnará al superhéroe, mientras que Rachel Brosnahan hará lo propio con la periodista e interés amoroso de Clark Kent, Lois Lane. Corenswet no es un intérprete muy conocido en la industria, partiendo de la base de que cuando escogieron a Henry Cavill, este ya era una figura reconocida del formato blockbuster. El de Filadelfia ha aparecido en el éxito de A24, Pearl. Pero también ha ejercido como director y escritor de la serie web Moe & Jerryweather. Además, podremos verle junto a Natalie Portman en la próxima serie de Apple TV +, The Lady in the Lake.

Por otro lado, Brosnahan ha terminado La maravillosa Sra. Maisel, la exitosa serie de Amazon Prime Video que concluyó su historia con su quinta temporada. Por ella, la actriz ha ganado un premio Emmy y dos Globos de Oro, aparte de haber estado nominada ya por su aparición en 2015 en House of cards. Una potente estrella de la pequeña pantalla que recientemente ha aparecido en El cazador de recompensas, el western de Walter Hill en el que compartió reparto con otras grandes estrellas como Christoph Waltz y Willem Dafoe.

Superman: Legacy contará la historia del viaje de Superman para reconciliarse con su herencia kriptoniana, al mismo tiempo que sale de Smallville, el pequeño pueblo de Kansas en el que se creció con sus padres adoptivos. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, el nuevo Superman de Corenswet tendrá un difícil camino por delante para hacer olvidar lo querido que ha sido Cavill como el hombre de acero.