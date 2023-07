James Cameron niega los «ofensivos rumores» de que esté trabajando en una película sobre el OceanGate

Aunque pueda parecer que un cineasta como James Cameron no tiene cierta “marca autoral” y que es en realidad un realizador puramente técnico, lo cierto que es sí que tiene una filia elemental que se ha repetido a lo largo de su filmografía: el agua. Desde que dirigiese el fenómeno mundial Titanic, Cameron ha replicado su gusto por rodar en ese terreno, cada vez profundizando más, como pudo apreciarse en Abyss y en un despliegue de efectos y captura de movimientos sin precedentes con Avatar: el sentido del agua. Ahora, después de la tragedia del OceanGate, varios rumores en las redes apuntaban a que el director planeaba llevar la historia a la gran pantalla o en el formato de serie. Algo que el director de Terminator se ha tomado como una ofensa.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

