James Cameron adora esta película de ciencia ficción: «Es la mejor película espacial jamás hecha»

No son pocos los cineastas que tienen a bien, recomendar sin descanso cuáles son sus películas favoritas. Con su condición de «cinéfago» Quentin Tarantino es el gran ejemplo de este tipo de narradores/prescriptores, pero no es el único. Porque aunque el director de Pulp Fiction guste en hablar de sus preferencias fílmicas de todos los géneros, hay voces que se han especializado en ciertas tipologías narrativas. Es el caso de James Cameron, quien un día dijo sin tapujos cuál era su película de ciencia ficción favorita. Sí, el responsable de Terminator y Aliens tiene un filme clave dentro de los códigos que en cierta medida, Mary Shelley inició con la publicación de Frankenstein en 1818.

El largometraje en cuestión no es ni mucho menos, un título desconocido. Pues para el canadiense, nadie ha retratado el espacio como Alfonso Cuarón con Gravity. James Cameron es muy conocido por tener opiniones drásticamente directas sobre la industria de Hollywood, por lo que una película de ciencia ficción debe ser realmente espectacular para terminar sorprendiéndolo. Sobre todo porque a nivel técnico, hablamos de una figura que ha dado un vuelco tecnológico en la utilización de los efectos especiales en varias ocasiones. Desde Terminator 2: El juicio final a Avatar, el ganador de tres premios de la Academia es junto a Steven Spielberg, el principal responsable del ato nivel que poseen los efectos digitales en nuestra época.

No obstante, Gravity no fue ningún camino de rosas. Tras el fracaso en taquilla de Hijos del los hombres, Cuarón necesitaba un éxito rotundo. Pero David Fincher le dijo que no había forma de rodar lo que plasmaba en su guion y la solución que le ofreció Cameron llevaba el largometraje a un proyecto de 400 millones de dólares. Así que Alfonso junto a su hijo Jonas, desarrollaron su propio método, utilizando leds y animación para poder configurar el espacio en la cámara.

Gravity finalmente contó con un presupuesto de 100 millones de dólares y terminó recaudando 700 millones. Todo un éxito que tras la filmación, el propio Cameron elogió hasta coronarla como la mejore película en lo que a la recreación del espacio se refiere.

James Cameron: su película de ciencia ficción favorita

En su momento, charlando con Variety, James Cameron dijo esto en su recordatorio de lo que había supuesto para él, el visionado de la película de ciencia ficción de Cuarón:

«Me quedó atónito, absolutamente anonadado. Creo que es la mejor fotografía espacial jamás hecha, creo que es la mejor película espacial jamás hecha, y es la película que he estado deseando ver durante muchísimo tiempo».

¿De qué trata ‘Gravity’?

La sinopsis oficial de Gravity es la siguiente: «Mientras arreglan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan varados en el espacio. La rutinaria misión parecía algo a priori sencillo, pero tras la lluvia de una tonelada de basura espacial sobre el aparato y la nave, doctora Ryan Stone inicia una carrera por la supervivencia en la que deberá encontrar por todos los medios un camino para regresar a la Tierra».

El planteamiento reducido se concentra en un breve casting estelar en el que Sandra Bullock es la absoluta protagonista. En el elenco la acompañan George Clooney, mientras que Ed Harris es el encargado de ser la voz del Control de Misión en Houston, proporcionando soporte y apoyo a los astronautas.

Gravity terminó llevándose 7 premios Oscar, incluyendo el de mejor dirección para Cuarón y por supuesto, todas las consideraciones técnicas. Desde la fotografía de Emmanuel Lubezki a los mejores efectos sonoros, visuales, sumando a una increíble banda sonora de Steven Price.

Gravity está disponible en las plataformas de Netflix y Prime Video.