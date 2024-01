Jack Black se une a la película de ‘Minecraft’ con Jason Momoa

Este año, la fiebre por las adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla seguirá su curso, comenzando a rodarse esperados títulos de franquicias potentes pertenecientes al mundo de las consolas. La tendencia tiene sentido, sobre todo si miramos como otras modas como el género superheroico han decaído en la taquilla global y la buena acogida de fans y crítica que tienen proyectos de la talla de The Last of Us o uno de los largometrajes que más recaudó en 2023, Super Mario Bros: la película. Precisamente Jack Black, actor del filme del fontanero, se acaba de unir a la película de Minecraft en la que también estará implicado Jason Momoa.

Según varias fuentes, el intérprete de Escuela de Rock ha sido elegido para incorporarse a la adaptación que produce el sello de Warner Bros, tras su buena labor dando voz al villano Bowser en el filme de Nintendo y Universal Pictures. Se sabe muy poco de la película de Minecraft, pero no obstante, este desconocimiento podría terminarse en las próximas semanas, ya que en teoría la producción debería estar a punto de comenzar en Nueva Zelanda. Se esperaba que el proceso se iniciase el pasado verano de 2023, sin embargo la huelga de actores y guionistas en Hollywood aplazó este y varios de los proyectos de los últimos meses.

La lucha contra el dragón Ender

Al igual que sucede en el videojuego, se espera que la película de Minecraft siga a un joven y a un grupo de aventureros que intentarán salvar el Overworld de la destrucción del Dragón Ender. El juego desarrollado por el estudio sueco Mojang es el más vendido en la historia de la industria, gracias a su capacidad creativa y de construcción que posee su mundo tridimensional de texturas pixelizadas.

En principio y cómo ya informó en su momento Deadline, la historia estará protagonizada por Momoa en el papel de Matt Berry y al elenco, se unieron recientemente Emma Meyers (Miércoles), Danielle Brooks (El color púrpura) y Bryan Cranston (Breaking Bad) en un proyecto que estará coproducido por Legendary, Vertigo y la propia Mojang. El protagonista de la franquicia Aquaman, también supervisará el proyecto desde el puesto ejecutivo mediante su compañía On the Roam.

2024 será un año muy productivo en el terreno del doblaje para Jack Black. Además de su participación en la película de Minecraft, pondrá su voz de nuevo a Po, el protagonista de Kung Fu Panda 4 y dará vida a Claptrap, un robot de la adaptación Borderlands, otro icónico videojuego del mundo de las consolas. Minecraft está programada para llegar el próximo 4 de abril de 2025.