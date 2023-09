El irreconocible aspecto de Elijah Wood en el remake de ‘El Vengador Tóxico’

A pesar de haber interpretado múltiples papeles a lo largo de su carrera, los cinéfilos siempre recordarán a Elijah Wood por su papel de Frodo en la trilogía de El señor de los Anillos. No obstante, el actor va a convertirse en su próxima película en un ser mucho más parecido a Gollum que al héroe de Hobbiton creado por J.R.R. Tolkien. No es para menos, ya que Wood será el villano del nuevo remake de El vengador tóxico.

Antes de su estreno en el Fantastic Fest 2023 que se se celebrará en Austin, Legendary Pictures ha compartido algunas imágenes de esta reinvención del clásico de culto de los 80. La historia de El Vengador Tóxico cuenta la complicada vida de Winston Gooze, un conserje al que diagnostican una enfermedad terminal y para la que no puede costearse una cura. Por ello, mientras intentar robarle a su jefe el dinero para ello, Winston cae en una tina de desechos tóxicos, transformándolo en un mutante con fuerza sobrehumana. Con estas nuevas habilidades adquiridas tras el accidente, este héroe tan especial se embarcará en una misión para salvar a su hijo, sus amigos y toda su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia, vengándose por el camino de todas aquellas personas que le hicieron daño.

Elijah Wood da vida al villano Fritz Garbinger, cuya apariencia se inspiró en el deseo del director Macon Blair de que el actor, pareciera irreconocible de sus otros papeles. En una reciente entrevista con EW, el cineasta aseguró que el tenebroso aspecto surgió de las conversaciones que él mismo tuvo con los diseñadores y con el propio Elijah:

