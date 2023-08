Primera imagen de Peter Dinklage en el remake de ‘El Vengador Tóxico’

La estrella de Juego de tronos, Peter Dinklage, protagoniza el primer vistazo al remake de El Vengador Tóxico. Esta nueva versión del clásico de culto de los años 80, presenta de nuevo a Winston Gooze, del que podemos ver ya una primera imagen entre sombras y también, el primer cartel promocional del filme.

En esta instantánea, se aprecia la silueta de Dinklage sosteniendo lo que parece una fregona radiactiva, por el intenso color verde que desprende su extremo. El rodaje comenzó a principios de año y tras la publicación de ambos materiales promocionales, como viene siendo habitual, seguramente tengamos un primer teaser tráiler dentro de poco de esta nueva versión de la historia del atípico héroe.

El Vengador Tóxico sigue la historia de un conserje a quien se le diagnostica una enfermedad terminal que tiene un costoso tratamiento que por su puesto, su codicioso jefe se niega a pagar. Sin embargo, mientras toma la iniciativa intentando robar a la empresa, termina cayendo en una tina de desechos tóxicos. La reacción es tan mala como podría parecer y Gooze, transformándose en un monstruo mutante que pasará de ser un paria rechazado a un héroe desvalido, mientras intenta salvar a su hijo, sus amigos y toda su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia.

A toxic world deserves a toxic hero. See you on opening night at Fantastic Fest. Get tickets now! https://t.co/nz1FJp1rP7@fantasticfest@legendary#fantasticfest #fantasticfest2023 #ToxicAvenger #TheToxicAvenger pic.twitter.com/pSm0ztegnA

— The Toxic Avenger Movie (@ToxicAvenger) August 15, 2023