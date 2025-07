Feijóo asegura que con él los «herederos políticos de asesinos» no entrarán en La Moncloa

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha lamentado este miércoles, en el marco del 28 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, que los «herederos políticos de asesinos» entren hoy en La Moncloa «como si nada». El líder popular ha asegurado que si llega a la presidencia eso «no ocurrirá».

«Ante la memoria de Miguel Ángel, yo no voy a sentarme jamás en una mesa con quienes justifican el haber arrancado la vida a otros españoles. España entera no llenó las calles de dignidad y memoria de compañeros como Miguel Ángel para que hoy los herederos políticos de sus asesinos entren en La Moncloa como si nada. No ocurrirá conmigo si llego a la presidencia del Gobierno, eso es el mínimo gesto de dignidad», ha asegurado Feijóo durante su intervención en el acto de este miércoles.

Feijóo ha acudido al homenaje de Migue Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Vizcaya), asesinado por ETA en 1997. Al acto, celebrado en los jardines que llevan el nombre del concejal en Madrid, también han acudido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid y actualmente alcaldesa en funciones, y Marimar Blanco, senadora del PP y hermana de concejal vasco.

El líder popular se ha comprometido durante su intervención a «reparar a las víctimas de las humillaciones de este Gobierno», a no recibir a Bildu, prohibir los homenajes a terroristas y a que la lucha contra ETA se enseñe en los colegios. «No habrá un solo homenaje impune a los asesinos de ETA, ni una sola humillación más a quienes dieron la vida por la democracia. Si soy presidente del Gobierno, en cada escuela de España se enseñará a nuestros hijos y a nuestros nietos las imágenes de la dignidad que sacaron a un país entero a la calle contra la barbarie. No tenemos nada que ocultar, al contrario, tenemos mucho que enseñar», ha asegurado.

Feijóo ha reivindicado que el nombre del Miguel Ángel Blanco «no es patrimonio del PP», sino que «pertenece a todos los españoles», ensalzando así que «sus ideas eran las nuestras y el precio que pagó por defenderlas nos recuerda el inmenso valor que tiene no renunciar a ellas». «Hacerlo sería dar la razón a quienes persiguieron con violencia a Miguel Ángel y a tantos que pensaban como él», ha sentenciado.