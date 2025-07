Las Skechers que triunfan entre los hombres de +55: son comodísimas y perfectas si lo tuyo es salir a caminar

A cierta edad, uno aprende a valorar las cosas que realmente importan. Y cuando se trata de caminar a diario, ya sea por salud, por placer o por costumbre, no hay nada como hacerlo con buen calzado. Por eso no sorprende que cada vez más hombres mayores de 55 estén apostando por unas zapatillas que lo están petando en ventas y opiniones. Se trata de las Skechers Summits High Range. Cómodas, fáciles de poner y pensadas para que salgas a caminar sin preocuparte por nada más.

Lo que más destaca de estas Skechers es su sistema Slip-ins, que permite calzarse sin usar las manos. Nada de agacharse, ni de pelearte con los cordones. Solo tienes que meter el pie, y listo. Este detalle, que parece tan simple, está marcando una gran diferencia, sobre todo para quienes tienen problemas de espalda, movilidad reducida o simplemente no quieren complicarse. El diseño está pensado para que el talón se mantenga firme, sin que se deforme con el uso. Eso significa que, aunque las uses todos los días, siguen funcionando igual de bien.

Pero si por algo triunfan estas zapatillas, es por lo cómodas que son. La plantilla interior tiene amortiguación Memory Foam, que se adapta al pie y reduce el impacto al andar. Caminar con ellas es como hacerlo sobre una superficie blanda, casi como si llevaras una pequeña alfombra bajo los pies. Esto es especialmente útil si sueles andar mucho, si tienes dolores articulares o simplemente si quieres evitar que se te carguen las piernas o los talones después de una caminata.

Skechers baratas en Amazon

Además, la suela ofrece buena tracción y estabilidad, incluso en superficies más irregulares o en días húmedos. Son zapatillas ligeras, flexibles y que no aprietan, lo que hace que puedas usarlas durante horas sin que te molesten. Es el tipo de calzado que uno se pone por la mañana y no se quita hasta la noche. En cuanto al diseño, Skechers ha apostado por algo discreto pero moderno. Colores neutros como azul marino, negro o gris, un corte deportivo pero sin exagerar, y sin detalles llamativos. Son perfectas para salir a caminar, sí, pero también para el día a día, hacer recados, viajar, pasear o simplemente estar cómodo en casa o en la calle. No desentonan con vaqueros, con ropa de deporte o con un look más informal.

Y lo mejor de todo es que están muy bien valoradas. En sitios como Amazon, las opiniones de los usuarios no dejan lugar a dudas. La mayoría destaca lo mismo, que son increíblemente cómodas, que se calzan en segundos y que sientan genial desde el primer uso. Además, ahora están rebajadas un 31% y se pueden comprar por sólo 58,45 euros, una auténtica ganga que probablemente no dure demasiado en Amazon.

Estas Skechers Summits High Range se han convertido en una de las mejores opciones para hombres de más de 55 que quieren caminar a gusto, sin complicaciones y con un calzado que cumple. No hace falta reinventar la rueda, sino que basta con algo que funcione bien, que sea fácil de usar y que te acompañe en tu día a día…