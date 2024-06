Hollywood se despide de Donald Sutherland: tenía una «gran inteligencia y sensibilidad»

El actor Donald Sutherland falleció ayer a los 88 años. Un intérprete legendario que construyó una carrera llena de personajes memorables, colaborando con cineastas de la talla de Werner Herzog, Oliver Stone, Philip Kaufman, Federico Fellini o Bernardo Bertolucci. A pesar de su notable presencia en el celuloide desde los 60, el reconocimiento jamás le llegó en forma de trofeos individuales, aunque la Academia lo intentó compensar en 2018 con un Oscar honorífico. En la pequeña pantalla en cambio, sí que obtuvo premios a raíz de su presencia en la serie Citizen X, consiguiendo un Emmy y un Globo de Oro. Tras el final de la serie volvería a ganar este último con otra ficción televisiva, Camino a la guerra. En España le rendimos nuestro particular homenaje con el Premio Donostia.

Por supuesto, una filmografía como la de Donald Sutherland ha generado una poderosísima influencia en las generaciones interpretativas venideras, siendo un perfil al que no «se le caían los anillos» por seguir aceptando roles secundarios. De hecho, su papel más importante en una superproducción no le llegaría hasta los 76 años, cuando dio vida al malvado Coriolanus Snow en Los juegos del hambre. Su adiós ha sido tan duro para los fans como para gran parte de Hollywood. Por eso, como no podía ser de otra forma, la industria ha querido despedirse de él.

El adiós a Donald Sutherland

El auge de las redes sociales ha provocado que conozcamos al instante las reacciones de las personalidades ilustres de la industria a las noticias más relevantes sin pasar por una declaración de los medios. Así, varios actores y cineastas han podido dedicar unas palabras para despedirse de Donald Sutherland. El primero de ellos su propio hijo, el actor Kiefer Sutherland, quien confirmó el fallecimiento de su padre hace algunas horas.

«Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, falleció», escribía el hijo mayor de la familia en la red social X. Inmediatamente después, comenzó el panegírico hacia la carrera de su progenitor y a su pasión por el séptimo arte: «Personalmente creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida». Al igual que su padre, Kiefer ha obtenido más reconocimiento en el mundo de las series que en la gran pantalla, llevándose un Emmy y un Globo de Oro por su papel de Jack Bauer en 24. Kiefer y Donald compartieron elenco en dos ocasiones; Tiempo de matar (1996) y Forsaken (2015).

Helen Mirren, su compañera de profesión y de reparto en Bethune: La forja de un héroe y El viaje de sus vidas, también quiso dedicarle unas emotivas y sinceras palabras transmitidas en esta ocasión a través de un comunicado del medio IndieWire: «Donald Sutherland fue uno de los actores más inteligentes con los que he trabajado. Tenía un maravilloso cerebro inquisitivo y un gran conocimiento sobre una amplia variedad de temas. Combinó esta gran inteligencia con una profunda sensibilidad y seriedad en su profesión como actor. Todo esto lo convirtió en una leyenda del cine. Fue mi colega y se convirtió en mi amigo. Extrañaré su presencia en este mundo».

En el apartado de la dirección, destacan dos cineastas que no han podido evitar comunicar su lamento ante el fallecimiento del canadiense. Uno de ellos fue el realizador Ron Howard, quien tuvo la oportunidad de colaborar con él en una ocasión. «Tuve la suerte de dirigirlo en Llamaradas. Uno de los actores de cine más inteligentes, interesantes y fascinantes de toso los tiempos», escribía el realizador dos veces ganador de la Academia. El otro gran director que quiso escribir unas palabras fue el británico Edgar Wright (Última noche en el Soho), que por otra parte nunca lo dirigió en ninguna cinta. Wright puso en X que Sutherland fue un actor «siempre fascinante», citando Amenaza en la sombra y La invasión de los ultracuerpos como dos de sus «películas favoritas y más influyentes»: «Lamento mucho que te vayas Donald, pero qué legado dejas».

El final de su carrera

Los últimos trabajos de Donald Sutherland se remontan al pasado 2023, donde tuvo un pequeño papel en la miniserie Hombres de Ley: Base Reeves y en la cinta Miranda’s Victim. Con los años ha ido reduciendo su participación en el cine, pero incluso al final de su carrera tuvo papeles en producciones importantes, como la serie The Undoing y las películas Moonfall y El teléfono del señor Harrigan.