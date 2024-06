El legendario actor Donald Sutherland, protagonista de películas como Doce del patíbulo, Los juegos del hambre o Animal House, ha fallecido en Miami (Florida) este jueves a los 88 años tras una larga enfermedad, según ha informado su hijo Kiefer en redes sociales. «Con el corazón encogido, os comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente, creo que ha sido uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se amilanó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida», ha destacado Kiefer Sutherland de su padre.

El papel más destacado del actor canadiense fue el de Hawkeye Pierce, un cirujano de la serie de televisión MASH en la década de 1970.

Nacido en Canadá, muy conocido por sus facciones, se convirtió en un icono de por las producciones Doce del patíbulo, MASH, Klute o Amenaza en la sombra. Durante más de medio siglo, el actor, ganador de un Emmy y un Globo de Oro, interpretó a villanos, antihéroes y protagonistas románticos.

Para el público más joven, ha destacado por su papel secundario como el malvado presidente Snow en la franquicia de Los Juegos del Hambre. En los últimos años, ha aparecido como el juez Parker en la serie Hombres de ley: Bass Reeves y en Swimming With Sharks en 2022.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024