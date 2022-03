Normalmente, conforme se van acercando los Oscar, las restantes galas de premios suelen marcar el camino de la alfombre roja, posicionando a varios títulos como los favoritos. Era el caso de los actualmente maltrechos Globos de Oro o de premios del cine independiente como los Gotham o los Independen Spirit Awards. Películas como Nomadland, Moonlight o Spotlight atestiguan de ello. Este año, lejos de marcarse el mismo destino, la consideración de los Spirit Awards va distar mucho de la Academia, ya que anoche coronaron a La hija oscura, la ópera prima de Maggie Gyllenhaal. Un hecho inaudito ya que jamás se había dado que, en estos premios ganase un filme que ni siquiera está nominada a Mejor película en los próximos Oscar 2022.

La hija oscura ganó Mejor Película, guion y dirección, en una noche marcada por otros triunfadores como Zola, la Mejor película internacional para Drive my car y las consideraciones para varias series del 2021 como Reservoir Dogs, El ferrocarril subterráneo y El juego del calamar. Las diferencias entre las valoraciones de los Independent Spirit Awards y los Oscar son notorias. Las estatuillas doradas no han considerado a Maggie Gyllenhaal ni en la categoría de Mejor directora ni como la Mejor película. No obstante y, totalmente contrario a estos premios, La hija oscura sí que aspira a Mejor Actriz principal para Olivia Colman y de Reparto para Jessie Buckley. La incomprensión alcanza un grado mayor cuando este estreno en la dirección de Gyllenhaal se ha llevado los trofeos más potentes, pero ni tan siquiera estaba dentro de la categoría que reconocía a la dirección novel.

En La hija oscura, Leda (Olivia Colman) se encuentra pasando unas solitarias vacaciones en la playa. En ese lugar conocerá a una joven madre con su hija, que le llevan a recordar traumáticos momentos de su pasado y decisiones que tuvo que tomar cuando también fue una madre joven. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Elena Ferrante. La crítica internacional ha valorad muy positivamente el debut de Gyllenhaal, a la que conocimos en el pasado por ser actriz en películas de la talla de El caballero oscuro o en Corazón rebelde. La cinta se estrenó en España el pasado 18 de febrero y, en Estados Unidos es Netflix la plataforma que se encarga de su distribución. Todavía no sabemos cuándo llegará a la plataforma dentro de nuestro territorio, ya que Vértigo Films ha sido la encargada de llevarla a las salas.