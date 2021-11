Antes de pasado verano, Netflix anuncio que se encontraba en el punto de arrancar la producción de Enola Holmes 2, la segunda parte de la “versión femenina” de Sherlock Holmes. Esta historia está inspirada en la serie literaria de Nancy Springer, quien le dio a Sherlock y a Mycroft, una inteligente hermana pequeña. Después de exitosa primera adaptación, la plataforma anunció que los principales actores del reparto; Millie Bobby Brown, Helena Boham Carter y Henry Cavill regresarían con sus respectivos personajes. Ahora, Cavill acaba de anunciar mediante una publicación de Instagram, que ya ha terminado de grabar todas sus escenas.

“Hoy fue mi último día en Enola Holmes, y todo el día estuve pensando en no salir y hacer esta carrera. Estaba un poco oscuro y un poco de frío, y me convencí todo el día de que todas esas eran buenas razones. No correr. Sin embargo, vine aquí, lo hice, me encantó y se siente muy, muy bien. Así que si estás sentando en casa pensando en no entrenar hoy, ponte esas zapatillas y sal y hazlo. No te arrepentirás”.

También regresarán Adeel Akhtar como Lestrade, Susan Wokoma como Edith y Louis Partridge como Tewkesbury y se han incorporado a la producción David Thewis, Sharon Duncan-Brewster, Hanna Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney y Serrana Su-Ling Bliss se ha unido al elenco de la nueva película. Del mismo modo, en Enola Holmes 2, el director Harry Bradbeer (Fleabag) y con un guion adaptado de Jack Thorne (Wonder).

No sabemos nada de la trama, pero seguramente Henry Cavill aparezca con su personaje de Sherlock de una forma más bien breve, como en la primera entrega, ya que la auténtica protagonista de estas investigaciones detectivescas es Enola. La saga literaria tiene seis libros y el primero de ellos correspondió a inicio de las historias que prepara Netflix. Lo lógico sería pensar que será el segundo libro el que será adaptado, no obstante es algo que no sabremos hasta que salga el primer tráiler. Enola Holmes 2 se estrenará, previsiblemente, en los primeros meses de 2022.