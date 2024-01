Harvard recomienda estas películas para estimular la mente: No vas a creer cuáles son

Si hay algo que gusta entre la comunidad cinéfila son las listas de películas. Tener a mano las mejores historias, descubriendo directores e intérpretes es un poco lo que todo amante del cine desea, por mucho que a figuras como a Martin Scorsese no le apasionen en absoluto. Estas listas son más o menos codiciadas por el público, dependiendo en gran medida de quién es el autor que las realiza. Pero en este caso no ha sido una persona, sino una de las instituciones académicas más prestigiosas del universo: Harvard. La universidad estadounidense ha redactado una serie de 346 filmes que no buscan determinar la cúspide de lo brillantemente superlativo. su objetivo es el de mencionar aquellas películas que puedan estimular la mente de los alumnos creativos. En resumidas cuentas, hemos repasado algunas de ellas, seleccionando las más llamativas y teniendo en cuenta que al final, encontraréis tres sorpresas del cine patrio:

‘Viaje a la luna’ (1902)

Si hay que crear una lista con películas para estimular la mente, parece casi obligatorio tener que recurrir a la obra de George Méliès. Un hombre que en la historia del cine más primitivo, se las ingenió para desarrollar trucos artesanales, siendo el pionero unos efectos especiales que hoy dominan la industria a través de técnicas modernas. Adaptando la obra de Julio Verne, Méliès realizó un cortometraje brillante, que representa una de las primeras obra de ciencia ficción en la gran pantalla, donde seis hombres viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna.

‘Ciudadano Kane’ (1941)

Cómo no, no podía faltar tampoco la cinta que está presente en cualquier imaginario cinematográfico que repase lo mejorcito del celuloide. Para Harvard, Ciudadano Kane también es una de esas películas para estimular la mente de cualquier aspirante a estudiante de cine. No es para menos. A principios de los 40, Orson Welles debutó con 25 años, dirigiendo una pieza clave que otrora, no fue tan bien recibida. De 9 nominaciones a los Oscar, sólo se llevó el de mejor guion. Eso sí, la retrospectiva de personajes, flashbacks y recursos que el joven cineasta imprimió a este drama sobre la ambición y el misterio en torno a la palabra “Rosebud” fue y es, una referencia absoluta de maestría tras las cámaras que muchos en la actualidad, quieren replicar.

‘Nosferatu’ (1922)

Este año, tendremos la suerte de poder ver el remake de este clásico del terror de la mano de Robert Eggers. Pero más de 100 años después, todavía hay directores actuales que utilizan el buen hacer de F. W. Murnau con el expresionismo alemán aplicado al relato de Bram Stoker. Un libro del que por otra parte, el cineasta alemán no tenía los derechos. Murnau terminaría cambiándole el nombre a los personajes, aunque esto no fue suficiente para la viuda de Stoker, quien junto a las autoridades perseguirían el material del realizador. La supervivencia de algunas copias nos brindó la posibilidad de que hoy, tengamos en en el imaginario colectivo a Max Schreck como el temible conde Orlok.

‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ (1964)

La sátira entre las sátiras. Stanley Kubrick retrató el holocausto nuclear de la mano de unos dirigentes estúpidos y a través de un nivelado humor negro que proyectos recientes como No mires arriba no han sabido emular. Convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, un general ordena, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Basada en la novela de Peter George, el filme nos dejó la actuación para el recuerdo de Peter Sellers.

‘Toro salvaje’ (1980)

Es el director favorito de vuestro director favorito. Martin Scorsese llegó a la cima de su talento rodando Toro salvaje. La historia de Jake la Motta, el ascenso y caída como núcleo pilar de la mayoría de sus personajes, se manifestó alrededor de tres combates de boxeo dirigidos de forma muy diferente. Un ejercicio que pone de manifiesto la cantidad de recursos narrativos y la maestría de una de las miradas más prolíficas del cine norteamericano.

El cine español también aparece en la lista de Harvard

Dentro de esta lista de películas para estimular la mente, la universidad de Harvard ha tenido la consideración de incluir tres películas españolas. Las dos primeras son, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Hable con ella. Ambas de Pedro Almodóvar, que una vez más se manifiesta como nuestro director más internacional. Un reconocimiento que obtuvo la recompensa de dos premios Oscar.

La tercera es El espíritu de la colmena, la ópera prima de Victor Erice. Este año, también está nominado a los premios Goya por Cerrar los ojos.