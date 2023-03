‘Halo’, la serie de ciencia ficción que está triunfando en SkyShowtime

Una de las series que está triunfando en la plataforma de streaming SkyShowtime es Halo. La primera temporada de esta serie de ciencia ficción ya está disponible al completo en la plataforma de streaming SkyShowtime y está inspirada en la conocida saga de videojuegos que cuenta en el mundo con miles de seguidores.

La primera temporada de Halo promete a estos seguidores una buena dosis de acción y efectos especiales y ha contado un surtido reparto de actores de talla internacional. Una serie que ha sido dirigida por Otto, Bathurst Jonathan Liebesman, M. J. Bassett, Roel Reiné y Jet Wilkinson. Halo es una de las grandes apuestas en series de SkyShowtime en su desembarco en España junto con Bosé, Los enviados, 1883, American Gigolo, Tulsa King, A Friend of the Family, The Rising o Funny Woman, entre otras.

La lucha de los humanos

La serie Halo, según la sinopsis de la plataforma de streaming, nos traslada al año 2552 “cuando los humanos del planeta Madrigal luchan por independizarse de la Tierra, pero un enfrentamiento letal con la Alianza Alienígena complica las cosas. El Jefe Maestro John-117 (un supersoldado mejorado cibernéticamente) y sus Spartans se unen a la lucha”.

Nueve intensos episodios en los que la humanidad tendrá que lidiar con una amenaza alienígena conocida como The Covenant (El Pacto). Además, sus seguidores conocerán las historias personales de sus protagonistas en las que se une la acción y la aventura. Halo es una serie que sorprende por su dinamismo, su original historia y sus efectos especiales.

El reparto de la serie Halo

La serie Halo cuenta en su reparto con actores reconocidos a nivel internacional como Pablo Schreiber que interpreta al personaje de John-117 y Shabana Azmi que da vida a Admiral. El personaje de Riz-028 es interpretado por Natasha Culzac y los actores Olive Gray, Yerin Ha o Bentley Kalu dan vida respectivamente a Dr. Miranda, Kwan Ha y Vannak-134.

También en el reparto están también los actores Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Jen Taylor, Bokeem Woodbine y Natascha McElhone, entre otros.

La buena noticia para los seguidores de esta dinámica serie de ciencia ficción es que el 16 de febrero de 2022 antes del estreno de la primera entrega en otros países, ya se había confirmado que habrá una segunda temporada de Halo, aunque lo más seguro es que no se pueda vez por lo menos en la plataforma de streaming SkyShowtime hasta finales de 2023.