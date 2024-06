Geena Davis defiende la inclusión en el cine: «Deberías poder ver una película y verte reflejado»

Desde hace ya casi una década, las políticas de los grandes estudios cinematográficos han cambiado en términos de representación y diversidad. Algo que no es tan extraño si pensamos en que el séptimo arte en la mayoría de ocasiones, no es más que un reflejo de las condiciones ideológicas del momento y en definitiva, un espejo identificativo con las realidades de la sociedad. Por eso, hoy en día ya no sólo sería imposible ver a Laurence Olivier haciendo de Otelo, sino que lo ‘woke’ ha llevado la representación justo al extremo contrario encontrándonos con un Lupin negro o abrazando una variedad enorme de razas y géneros en el cine de superhéroes. Como en todo debate, la actualidad de la industria tiene a voces discordantes con este gran tema. Una de ellas en la veterana actriz y activista Geena Davis, quien en una entrevista reciente acaba de defender la inclusión en el mundo audiovisual.

La protagonista de La isla de las cabezas cortadas se encuentra ahora mismo promocionando el décimo aniversario del Festival de Cine de Bentoville en Arkansas (BFF). Un certamen que se centra en defender las películas y las voces de aquellos colectivos y minorías que precisamente, no tienen una voz propia en los mundos del entretenimiento y los medios. Davis es una de las anfitrionas del festival y mientras hablaba de la relevancia del mismo en el modelo de negocio, entró a exponer lo que para ella debería ser visto como algo normal ante una obra artística: verse a uno mismo reflejado.

Geena Davis y la representación

La actriz, comenzó exponiendo todo lo positivo que se había logrado en la industria aunque según afirmó, todavía queda mucho camino para mostrar los diferentes perfiles menos representados por parte del celuloide y las series: «Estamos logrando enormes avances en la inclusión basada en género, raza y etnicidad. Desafortunadamente, la representación de las personas con discapacidades todavía es de un sólo dígito , a pesar de que uno de cada cuatro estadounidenses se identifica como discapacitado».

El encuentro de Bentoville no está exento de polémica, pues sus iniciativas son un tanto arriesgadas en la opinión publica al mezclarse el entretenimiento con un campo relacionado predominantemente con la política. Sin embargo, Geena Davis cree que la idea en sí misma, no debería ser tan controvertida como aparentemente se muestra en nuestro día a día.

«No quiero entrar en política, pero diré que BFF mantiene el rumbo y nuestra misión nunca ha cambiado», le contaba la ganadora del premio de la Academia a THR. Inmediatamente después, cuando el medio le preguntó a la estadounidense por la relevancia de organizar un evento de este tipo en este lugar y momento, Davis reflejó su alegato final sobre la representación en el cine: «Nuestros socios corporativos y socios de estudio no han dado marcha atrás. La idea de que deberías poder ver una película y verte a ti mismo y a tus experiencia reflejadas en ti no es inherentemente controvertida».

Voces enfrentadas

Al igual que Geena Davis y otros perfiles de Hollywood defienden las políticas de inclusión y representación, no son pocos tampoco los otros grandes nombres que han criticado lo que ellos mismos definen en la actualidad como la tiranía de lo políticamente correcto. Ahí están los casos recientes de Richard Dreyfuss o Billy Dee Williams, quien defiende el blackface como parte del arte de la escena.

La adecuación del los relatos artísticos parece inseparable de la realidad de su producción, no siendo esta la única vez en la historia del cine donde ha cambiado la perspectiva hacia ciertos colectivos y situaciones. Una transformación palpable en por ejemplo, los Oscar del 2022, donde la cinta CODA: Los sonidos del silencio se llevó la consideración de Mejor película. Una historia sobre una familia de sordos donde sus miembros, estaban representados por actores que realmente respondían a esa condición.

Davis ha sido una de esas actrices representativas para muchas mujeres gracias a películas como Thelma Y Louise. Su participación en La isla de las cabezas cortadas fue un desastre en términos económicos. Frenando así, una carrera ascendente entre los 80 y los 90, donde se llevó la estatuilla a Mejor actriz de reparto por El turista accidental.

En la actualidad, ha centrado su carrera en el activismo. No obstante, este agosto podremos verla entre el reparto de Parpadea dos veces, el debut tras las cámaras de Zöe Kravitz. Por el momento, en el futuro no tiene agenciado ningún nuevo proyecto.