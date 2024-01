Fuga de talento: ‘Thunderbolts’ pierde también a Ayo Edebiri

Thunderbolts es uno de esos proyectos en los que Marvel ha puesto mucho en juego. La Casa de las Ideas no estrenará ninguna película de superhéroes en este 2024, dedicando la explotación de su propiedad intelectual en la pequeña pantalla. Un respiro que la industria y el mercado parecen necesitar, después de unos números terroríficos para el género el pasado año. Pero independientemente de este desgaste, el triunfo de Spider-Man: Cruzando el multiverso explica que el problema podría no ser tanto de la temática y sí de la forma de contar sus historias, por lo que la esperanza de hacer “algo diferente” con la nueva cinta de villanos que planea el equipo de Kevin Feige es uno de los mayores deseos de la propiedad de Disney. Toda una serie de intenciones que no han podido impedir que la actriz Ayo Edebiri, tenga que salirse de la producción.

La actriz de The Bear fue anunciada en 2023 como parte del elenco. Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores que sacudieron Hollywood el verano pasado terminaron por retrasar la producción, por lo que con un conflicto de programación en su agenda, Edebiri ya no estará disponible para esta aventura que reunirá a un supergrupo de antihéroes, anteriormente presentados en el UCM. Su sustituta será Geraldine Viswanathan, a quien pudimos ver en La estafa y que protagonizará junto a Margaret Qualley la primera película dirigida por Ethan Coen en solitario, Dos chicas a la fuga.

No es la primera salida importante de ‘Thunderbolts’

La salida de Ayo Edebir llega, tan sólo algunas semanas después de la retirada del reparto de Steven Yeun. El actor de Nop y de la serie The Walking dead iba a interpretar al poderoso Sentry (en España lo conocimos con el nombre de Vigía), pero debido a las mismas circunstancias que la actriz norteamericana, tuvo que decir adiós tristemente a su implicación en Thunderbolts. Una renuncia a la que le costó encontrar palabras, conforme le contaba a Variety: “Me costó muchos borradores de email asegurarme de que transmitía con total sinceridad lo mucho que lamentaba tener que irme (de Thunderbolts). El tiempo que ha pasado y los cambios que ha habido me han sacado de la película. Pero sé que Jake Schreier (el director) va a hacer un trabajo increíble”.

De esta forma, el proyecto ha perdido al nominado al Oscar y a dos ganadores del Emmy. Una falta considerable de nivel en lo que parece que serán eso sí, roles secundarios en esta especie de “Escuadrón suicida” de Marvel.

El casting de «viejos conocidos» que tendrá ‘Thunderbolts’

La formación será nueva, pero los más involucrados en el Universo Cinematográfico de Marvel conocerán de seguro al equipo titular que intentará salvar al mundo. Una especie de “familia disfuncional” que tendrá a Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour en el papel de Red Guardian, Sebastian Stan repitiendo el rol de Bucky Barnes, Hannah John-Kamen siendo Fantasma, Olga Kurylenko dentro de la armadura de Taskmaster y a Wyatt Russell recuperando a su villano de la serie Falcon y el Soldado de invierno. Estos, aunaran fuerzas a las órdenes de Valentina Allegra De Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

No está confirmado en el casting, aunque se espera que Harrison Ford debute en el papel del general Thaddeus Ross, sustituyendo al tristemente fallecido William Hurt. Su más que probable aparición se daría ya que los Thunderbolts deben su nombre, precisamente al apodo que el oficial militar tiene en los cómics.

Se espera que Thunderbolts llegue a las salas de cine el próximo 25 de julio de 2025. Este año, Marvel ya ha estrenado la serie de Echo, pero por delante todavía quedan varios seriales superheroicos; Ironheart, Agatha: Darkhold Diaries y Daredevil: Born Again. Además, también será el año en el que podamos ver Deadpool 3, la vuelta del mercenario bocazas a la propiedad de Disney.

2024: Un año de descanso para el cine de superhéroes

Nunca digas nunca, pero a priori, este 2024 descansaremos de los superhéroes en la gran pantalla. Una situación en esencia motivada por las dos huelgas creativas de Hollywood, pero también por la gran cantidad de fracasos económicos que vivieron tanto Marvel como DC. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Blue Beetle, The Flash o The Marvels fueron, la viva prueba de que el público ya no compra la repetición y la monotonía vaga de los héroes, sino que está dispuesto a vivir momentos especiales en las salas, con historias arriesgadas que no tengan tanto fan service.

La nueva salida de Ayo Edebiri supone una triste noticia para quienes pretendían ver el estreno de la actriz en el UCM.