El Festival de Cine de Venecia honrará al director y guionista Paul Schrader con el León de Oro honorífico debido a su trayectoria. Será en la próxima edición del presente 2022, cuando esta polémica figura de la industria reciba la consideración, con motivo de haber sido una figura clave dentro del cine del nuevo Hollywood.

Entre los logros más destacados de Schrader se encuentra el haber escrito el guion de Taxi Driver, La última tentación de Cristo y Toro salvaje en esa increíble filmografía que posee el cineasta Martin Scorsese. Pero la capacidad artística de Paul Schrader no se resume solamente al papel, sino que desde hace varios años atrás ha desarrollado una impresionante carrera como cineasta. American Gigolo y First Reformed son algunos claros ejemplos, pero el más reciente es El contador de cartas, película con la que justamente estuvo en el Festival de Venecia de 2021, brindando una pieza elogiada por la crítica en la que Oscar Isaac brillaba con luz propia.

Aceptando tal honor, Schrader ya ha declarado sentirse “profundamente honrado”, ya que Venecia es el león de su corazón. Por otro lado, Alberto Barbera, el director artístico del festival elogió la figura del autor en un comunicado en el que justificaba el honor por haber “revolucionado la imaginación, la estética y el lenguaje del cine estadunidense”. El representante del festival continuaba explicando los motivos del premio: “No es exagerado afirmar que es uno de los cineastas estadounidenses más importantes de su generación, un director profundamente influido por el cine y la cultura europea, y un guionista obstinadamente independiente que, sin embargo, sabe trabajar por encargo y moverse con confianza dentro del sistema de Hollywood”. Como director, su futuro fílmico sigue en marcha con Master Gardener en plena postproducción y el anuncio de su última película, Nine Men from now.

El León de Oro honorífico se entregó el año pasado al director italiano Roberto Benigni y el de Schrader coincidirá con el 90 aniversario del festival, pues fue en 1932 cundo se realizó la primera edición del festival de cine más antiguo del mundo, aunque el certamen no se haya realizado todos los años debido a acontecimientos históricos puntuales (11 ediciones). Obviando el año de origen, el festival será el número 79 y se dará del 31 de agosto al 10 de septiembre.