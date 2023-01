¿Fastidiados por el Blue Monday?: Estas 5 películas alegran a cualquiera

El tercer lunes de enero, entendido ya por el globalismo imperante como “Blue Monday”, nos recuerda cada año que este es el día más triste de los próximos 12 meses. Y es que, a pesar de que la comunidad científica rechaza el concepto por no partir de principios metodológicos, la palabra ya está instalada en nuestra cultura y puede, incluso condicionarnos a tener una mala jornada por el mero hecho de que todos los medios, informativos y programas se hacen eco desde primera hora de la mañana sobre el pésimo tema. Menos mal que tenemos el séptimo arte y una receta cinéfila excelente para curar todos los males anímicos. Estas cinco películas alegran a cualquiera:

1-‘Crazy, stupid love’

Un fenómeno reciente y la viva prueba de que Ryan Gosling se maneja a la perfección en todos los registros. La comedia romántica sobre cómo el personaje Steve Carrell quiere recuperar a su familia, después de una etapa complicada, pone de buen humor a cualquiera.

2-‘El club de los cinco’

El clásico inmortal de John Hughes, quien supo entender como nadie a los jóvenes de los 80, supone un grito tan pegadizo como la canción insignia de Cloves, Don’t Forget About Me. Una mirada al encuentro de estereotipos diferentes a los que les une precisamente, no encontrar su lugar en el mundo. No hay nada más positivo que el entendimiento de este grupo de alumnos inadaptados. Sobre todo, si lo que se busca es recobrar un poco el ánimo en un día tan triste.

3-‘Los padres de ella’

En el momento de su estreno, la comedia no era un género en el que Robert De Niro se moviese precisamente, como pez en el agua. El remake que Jay Roach dirigió demostró esa vis cómica del actor fetiche de Scorsese, con algunas escenas memorables junto a Ben Stiller, al que sí que el público reconoce como un rostro clave del humor estadounidense.

4-‘Matilda’

Ahora vuelve a estar de moda gracias al musical que ha producido Netflix, pero Matilda ya permanecía en los corazones de toda una generación que creció con el deseo de tener sus poderes. La adaptación de Roald Dahl dirigida por Danny DeVito podría partir fácilmente de un Blue Monday por parte de su protagonista, quien es menospreciada por sus padres y termina siendo ingresada en la escuela de la malvada Agatha Trunchbull. Sin embargo, nada es tan gratificante como ver a estos odiosos personajes obtener su merecido ante la rebelde niña prodigio.

5-‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’

A pesar de ser una autoridad en esto del melodrama y partiendo de una premisa trágica, Pedro Almodóvar filmó una de las mejores comedias del cine español. De hecho, él mismo la define como la única historia de ese género que ha dirigido. Una divertida propuesta con un final tan optimista como imborrable.